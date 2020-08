A evolução do trabalho: oportunidades e limitações

A somar à crise de saúde pública, a covid-19 despoletou uma autêntica revolução do modus vivendi da sociedade. Alterou profundamente não apenas a forma como os cidadãos se relacionam e como fruem dos tempos de lazer e de descanso, mas impôs uma verdadeira transformação na forma como trabalhadores e empresas projetam a organização do trabalho.

Com inúmeras restrições na mobilidade e circulação de pessoas e os contactos sociais limitados ao essencial, empresas e trabalhadores veem-se obrigados a repensar o seu quotidiano e a encontrar soluções alternativas que permitam dar continuidade às relações de trabalho. Com o investimento em sistemas de gestão e de comunicação modernos e tecnologicamente evoluídos, conjugado com o empenho dos trabalhadores para assegurar os procedimentos de trabalho, foi possível às empresas portuguesas introduzir, com assinalável sucesso e em tempo recorde, o regime de teletrabalho.

O regime de trabalho à distância consolidou-se, sendo hoje em dia prática corrente nas empresas nacionais, com ganhos de eficiência e de produtividade efetivos.

Otimização de custos

Esta é, provavelmente, a grande vantagem do teletrabalho. Ao contratar profissionais neste regime, a empresa pode otimizar custos, reduzindo o espaço físico das instalações, diminuindo o investimento em recursos materiais e em despesas de funcionamento (equipamentos informáticos, mobiliário, etc.), como também nas despesas de transporte, alimentação, eletricidade e consumíveis.

Incremento da produtividade

São vários os estudos que concluem que o teletrabalho gera um aumento da produtividade na ordem dos 30 a 60%. O facto de o trabalho a partir de casa permitir aproveitar os períodos anteriormente gastos em deslocações, trânsito, etc. origina ganhos reais de produtividade, melhoria do desempenho individual e decréscimo dos níveis de stress do trabalhador.

Flexibilidade no planeamento do trabalho

A opção pelo regime de trabalho à distância permite, tanto às empresas como aos trabalhadores, o melhor planeamento do seu tempo útil de trabalho e a gestão mais eficiente do dia. Além disso, torna os processos de decisão mais céleres, diminuindo a burocracia que lhes estão, por norma, associados.

Agilização do processo de recrutamento

O regime de teletrabalho não só possibilita um aumento das ofertas de trabalho, uma vez que a necessidade de ter um espaço físico capaz de acolher um número elevado de trabalhadores deixa de ser essencial, como permite um processo de recrutamento mais abrangente, possibilitando – por exemplo – a contratação de colaboradores de diferentes geografias que não necessariamente as das instalações físicas da empresa.

Com certeza que nem só de vantagens e de oportunidades se faz o regime de trabalho à distância. Levantam-se questões quanto ao risco de conflito entre vida pessoal e familiar e a vertente profissional.

Dificuldade em supervisionar o trabalho

Ainda que as novas tecnologias permitam uma comunicação quase imediata entre as duas partes, nem tudo “é um mar de rosas”. Uma das dificuldades que as empresas enfrentam com o teletrabalho está relacionada com a avaliação do desempenho dos colaboradores e com a supervisão dos trabalhos em andamento.

Riscos associados à segurança e confidencialidade da informação

Estes são provavelmente os dois pontos mais debatidos quando se fala em teletrabalho. Toda a comunicação entre a empresa e o colaborador se faz através de meios digitais (emails, Zoom, etc.), o que pode acarretar riscos, uma vez que estes meios são vulneráveis e podem permitir fugas de informação confidencial.

Esbatimento dos laços entre a equipa

Um dos conceitos mais valorizados em termos laborais é o trabalho de equipa. Conceito esse que é dificultado com a introdução do teletrabalho, já que perante a existência de trabalhadores remotos, dispersos por várias localizações geográficas e dada a falta de contacto presencial entre a equipa, torna o desenvolvimento de uma cultura empresarial forte e coesa, muito difícil.

Apesar de até aqui o teletrabalho não ser habitual na vida da maioria dos profissionais portugueses (66% dos trabalhadores portugueses nunca havia trabalhado remotamente) e, não obstante à sua repentina implementação devido à covid-19, há uma vontade clara, por parte das organizações, de o manter e até aprofundar no futuro.

Mas para que a desmaterialização do trabalho em Portugal prossiga o seu caminho, é fundamental que as empresas invistam no reforço da capacidade tecnológica e digital, disponibilizando ferramentas eficazes aos seus colaboradores, e que a legislação na área laboral acompanhe a evolução dos tempos, regulando esta nova forma de “relacionamento profissional”.

Ricardo Gonçalves Cerqueira é gestor