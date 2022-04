A evolução legislativa como fator de modernização

No próximo dia 4 de abril entrará em vigor o regime temporário e facultativo aplicável à realização de atos autênticos à distância, por videoconferência, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 126/2021.

A possibilidade de realizar transações imobiliárias inteiramente por meios eletrónicos era há muito reclamada e este regime vem impulsionar uma mudança de paradigma e promover o alinhamento de Portugal com as mais recentes práticas internacionais.

Este regime representa uma iniciativa notável e inovadora do Governo cuja necessidade foi, em muito, impulsionada pela situação pandémica, que veio tornar ainda mais evidente a necessidade de promover meios de comunicação à distância como meios alternativos de fazer negócios. E o setor imobiliário não podia ficar de fora.

Este regime destina-se a ser aplicável a diversos tipos de atos, não se dedicando, no entanto, às especificidades relativas a cada ato concreto.

Significa que, no caso das compras e vendas, estão por definir um conjunto de aspetos que, comercialmente, são essenciais às partes e que, juridicamente, constituem obrigações do negócio (i.e. pagamento do preço e entrega da coisa). A legislação que regula a compra e venda está pensada para transações presenciais e não estão acauteladas (ou pelo menos não estão totalmente acauteladas) as especificidades inerentes à realização de escrituras à distância.

Também os âmbitos subjetivo e territorial deste regime apresentam algumas limitações.

Por um lado, apenas podem beneficiar deste regime os cidadãos nacionais ou os cidadãos da União Europeia que disponham de um meio de identificação eletrónica reconhecido para efeitos do Regulamento UE n.º 910/2014 (Identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno). Existem cidadãos da União Europeia que não dispõem de meios de identificação eletrónica e que, deste modo, ficam excluídos deste regime.

Por outro lado, o diploma enuncia-se expressamente como aplicável a atos no território nacional. Não está definido no diploma qual o elemento relevante para apurar se um ato é praticado em território nacional: basta o objeto ser um imóvel sito em Portugal ou têm de as partes estar fisicamente em Portugal, ainda que à distância?

Não há dúvidas que este regime representa uma evolução legislativa e tecnológica do país, que contribuirá para o crescimento do setor imobiliário, estando assim iniciado o caminho das transações imobiliárias rumo ao futuro e à era digital.

Filipa Peixoto, responsável pelo Departamento Jurídico da Vanguard Properties