A experiência do consumidor melhorada pela tecnologia

Com a aceleração do digital a que temos assistido nos últimos anos, a arquitetura tecnológica das soluções tornou-se uma commodity: espera-se que as soluções implementadas sejam robustas, seguras e escaláveis. Mas será que estamos a tirar todo o proveito da tecnologia para melhorar a experiência do consumidor?

As soluções servem, na sua grande maioria, o cliente final - que valoriza uma experiência diferenciadora e adequada às suas expectativas. É esta necessidade de chegar ao cliente, por via de todos os customer touchpoints, sejam digitais ou físicos, que é cada vez mais crítica. No entanto, a premissa de servir o cliente com a melhor experiência possível pode, por vezes, parecer utópica e difícil de implementar por parte das organizações.

Ninguém nega a importância que a User Experience (UX) tem para as diferentes empresas e é notório que existe um consenso como esta deve ser um tema prioritário: afinal, não há dúvida que os clientes valorizam organizações que os colocam em primeiro lugar. Ainda assim, apenas a intenção não chega. É preciso que as equipas internas das organizações tenham o mindset de servir o cliente final e de pensar a experiência sobre a perspetiva de um driver muito forte: como podemos simplificar ao máximo a vida de quem utiliza as soluções que criamos?

Numa roundtable que organizámos recentemente, esse foi precisamente o propósito - discutir a experiência. Tornou-se claro, ao longo desta conversa, que as empresas trabalham e pensam a experiência de cliente de diferentes formas, de acordo com as suas realidades, culturas e objetivos corporativos, mas as dores são, muitas vezes, comuns.

As equipas internas ainda têm, por vezes, alguma dificuldade em perceber como se impacta de forma positiva a experiência de cliente e é patente que ainda há um caminho a percorrer no que toca à sinergia do negócio com o IT em realidades onde, muitas vezes, a comunicação entre as duas equipas não é a ideal. Um dos grandes obstáculos quando discutimos a jornada do consumidor é precisamente coordenar as duas visões: a do negócio e a da implementação.

É importante que o IT seja parceiro do negócio e não apenas um mero implementador, assumindo-se como parte interessada no processo de criação da experiência de cliente e tendo uma visão de negócio durante toda esta jornada. Por outro lado, é essencial que as áreas de negócio não se desresponsabilizem e que comuniquem os requisitos, sem se tornarem bloqueadores do processo, e clarificando o que realmente pretendem obter - estando sensíveis a potenciais limitações tecnológicas e aos planos necessários para as resolver. No fundo, temos de garantir que tanto as áreas de negócio como o IT são corresponsáveis e cocriadoras da experiência do cliente e que trabalham em conjunto para esse fim.

Por outro lado, e apesar da UX ser já um tópico cuja importância é reconhecida, as empresas têm ainda um caminho a percorrer no que toca à utilização de metodologias de UX. Não obstante, é um facto que, cada vez mais, as empresas reconhecem a importância de investir em valências de UX para (re)pensar a experiência de cliente.

A experiência de cliente é uma vantagem competitiva para qualquer organização, mas, para que esta seja implementada com sucesso, há diferentes tarefas que têm de ser realizadas para lá chegar. A experiência tem que ser pensada, planeada, desenhada e iterada, tendo sempre o consumidor como driver principal. A utilização da disciplina de UX é fulcral para que essa jornada do cliente seja um sucesso, respondendo às dores do cliente e simplificando, ao máximo, a sua interação com o produto digital. Para que a experiência seja cada vez mais fluida, completa e alinhada com as necessidades do consumidor.

Sérgio Viana, Partner e DX& UX Lead na Xpand IT