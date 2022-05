A extensão tecnológica dos nossos sentidos

Há sete anos, numa pequena sala do Centro de Convenções de Los Angeles, alguns engenheiros da Crytek mostraram o universo de "Robinson: The Journey" num protótipo dos óculos de realidade virtual Oculus Rift. A tecnologia permitia-nos mergulhar num mundo de dinossauros tão realista que ao olhar para baixo numa montanha quase me desequilibrei da cadeira.

O director de produção David Bowman, na altura, disse-me que previa uma massificação da realidade virtual em quatro anos. A previsão não parecia irrealista; a realidade virtual estava a explodir na indústria dos videojogos e a tecnologia melhorava a olhos vistos. Um ano depois, o jogo de realidade aumentada da Niantic Pokémon Go tornou-se uma loucura mundial. Parecia que estava tudo pronto para que estas tecnologias, realidade virtual e realidade aumentada, chegassem ao consumo de massas.

Mas não foi isso que aconteceu. O impacto daquilo a que agora chamamos de forma global realidade estendida (XR, extended reality) não foi tão disseminado e transversal como se previa na última década. Ao mesmo tempo, também não foi um flop. E há muitas empresas a apostar que agora será diferente.

Foi isso que levou a Vodafone a centrar na realidade estendida a quarta edição da Vodafone Business Conference, da qual o grupo Global Media (detentor do Dinheiro Vivo) é parceiro. A conferência aconteceu no Porto e teve as apresentações de Jeremy Dalton, director de tecnologias do metaverso da PwC Reino Unido, Alex Rühl, fundadora do estúdio VR CATS are not PEAS, e Elsa Justino e Ricardo Amaral, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O que é que justifica a renovação do interesse, depois de vários anos de avanços e recuos? O contexto. Há vários factores em confluência que estão a criar uma situação mais favorável para que as previsões de David Bowman, que já não está na Crytek, venham a tornar-se realidade,

Os números da consultora IDC deixam antever isso mesmo. A venda de dispositivos XR disparou em 2021, num contexto de pandemia de covid-19, e vai continuar a crescer de forma exponencial nos próximos anos. O lançamento do 5G possibilita agora que os dispositivos sejam mais leves e móveis, e a tecnologia melhorou ao ponto de poderem ser usados durante várias horas sem o desconforto daqueles anos iniciais.

Há também inúmeros casos de utilização empresarial no terreno, mostrando vantagens concretas e melhorias efectivas e quantificáveis para justificar o investimento nestas tecnologias imersivas. No geral, estamos muito melhor posicionados para que esta extensão tecnológica dos nossos sentidos se torne verdadeiramente generalizada.

A segunda versão dos óculos de realidade mista HoloLens - que se espera que tenham uma terceira iteração nos próximos anos - e a entrada expectável da Apple no mercado adicionam credibilidade à expectativa.

E não se pode, obviamente, ignorar o potencial da aposta no metaverso. Não é que óculos de realidade virtual ou aumentada sejam obrigatórios para aceder ao metaverso - cuja definição ainda está em aberto - mas a imersão é uma das suas componentes mais atractivas. Jeremy Dalton frisou isto mesmo durante a conferência. A XR não será limitada ao metaverso, nem vice-versa. Podemos é antecipar que andarão bastante ligados.

Com tudo isto ainda a definir-se, o que é os consumidores podem esperar para lá dos jogos e dos eventos virtuais? Esperemos que muito. Por exemplo, um melhor serviço ao cliente. Uma melhor experiência de retalho. Melhores cuidados de saúde. Terapias alternativas de recobro e recuperação. Conteúdos turísticos imersivos. Melhor acesso a cultura.

As possibilidades são muitas e esta nova vida da XR parece muito mais promissora. Também será mais intrusiva, pelo que é necessário que os reguladores comecem a olhar seriamente para as implicações da sua massificação. Há que haver visão, investimento e responsabilidade, para pôr estas tecnologias ao serviço de uma verdadeira extensão dos nossos sentidos e da melhoria da qualidade de vida.