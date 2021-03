A faca, o queijo, a mesa e os convites na mão de Costa

Quase cada cêntimo da enorme bazuca que Bruxelas vai disparar sobre a economia portuguesa vai ter como alvo o Estado. O governo de António Costa decidiu agilizar os fundos que permitirão dar um empurrão para uma retoma que cada vez se adivinha mais difícil - pela crise sanitária, pelo prolongamento e repetição de confinamentos, pelo receio que leva à retração do consumo, pelo desemprego e perspetivas de não reabertura de centenas de empresas - e se materializará sobretudo através de investimento público.

Não precisava de fazê-lo. Podia, como todos os setores de atividade reclamaram, direcionar os fundos desde logo para o tecido empresarial. Mas num país em que quase metade dos trabalhadores são funcionários públicos e os incentivos à iniciativa privada são cada vez menos, o governo optou por construir um Plano de Recuperação baseado na intervenção estatal e no investimento público.

Não restam grandes dúvidas - e a pandemia deu força a isso - que apesar de termos o governo mais alargado da nossa História democrática há apenas uma mão cheia de protagonistas em palco: António Costa, Pedro Siza Vieira, Mariana Vieira da Silva, João Leão e João Matos Fernandes dominam a narrativa. Por força das circunstâncias, a ministra da Saúde, os titulares das pastas das Infraestruturas e a da Segurança Social têm alguma visibilidade, mas não se vê correspondência decisória. E há depois uma série de atores secundários a quem de quando em vez deixam disparar uns foguetes.

Ora, depois de decidir que os fundos serão aplicados pelo Estado, por meio da sua mão governamental, movida por essa seleção de governantes, o governo de Costa criou um subgoverno para o fiscalizar, recorrendo para essa comissão a um grupo liderado por (adivinhe...) António Costa e composto (surpresa!) pelos ministros da Economia, da Presidência, das Finanças e do Ambiente. Lá aceitaram juntar ao ramalhete o homem forte dos fundos, o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

O que se traduz num resumo bem simples: o governo vai receber dinheiro de Bruxelas, decidir onde o aplica, construir a retoma conforme deseja, prolongar e aumentar a dependência do Estado e controlar a forma como gasta os fundos. Não é só a faca e o queijo, a mesa é do governo e é ele que decide quem recebe convite para se sentar e comer. Assumirá também a responsabilidade pela forma como as coisas correrem? Resumindo, é campo minado para o futuro de inovação, resiliência, concorrência e liberdade de negócios que se construía. Voltar a pôr o tecido empresarial na mão do Estado fará o país recuar à cauda da Europa e ficar lá, sem remédio.