A face arrepiante da descida do desemprego

O desemprego diminuiu quase 10% em julho, face ao mês homólogo de 2020. Uma ótima notícia! O detalhe dos números, porém, revela o crescimento brutal do emprego no Estado - quase 50 mil novos funcionários públicos nos últimos doze meses, que representam 17% de aumento.

É importante termos um Estado capaz de sustentar o emprego, de ativar a economia e evitar o agravamento da crise social. Todos estaríamos de acordo, se Portugal fosse a Alemanha ou o Japão. Mas não só não somos ricos e não temos contas saudáveis, como não somos minimamente rigorosos na aplicação do dinheiro dos contribuintes.

Repare-se. O Estado tem agora 731 mil efetivos, mais do que no tempo da troika. O dramático da questão é que isso não corresponde à resolução de qualquer problema estrutural.

Há 50 mil novos funcionários públicos, mas continua a crónica falta de enfermeiros no Algarve. Existem 50 mil novos empregos estatais, mas temos um milhão de portugueses sem médico de família (o concurso aberto pelo governo deixou um terço das vagas por ocupar). E ao fim 50 mil novas contratações no Estado subsiste a carência de professores (como de tantos outros profissionais) no interior de Portugal.

Isto apesar de a informação estatística disponibilizada apontar precisamente as áreas da saúde e da educação como aquelas em que o Estado mais investiu em recrutamento.

Acredito na função social do Estado. Defendo políticas de redistribuição e solidariedade que protejam os fracos e ajudem os carenciados. Não me custa nada pagar impostos (muitos) que revertam a favor da melhoria de serviços públicos idealmente universais. Mas a função social do Estado não pode confundir-se com um modelo de emprego de inspiração soviética. Até porque o Estado, já sabemos, não cria riqueza.

Pelo contrário, o Estado está mais habituado a reproduzir despesa e problemas.

E ainda nos dizem que uma das prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência está na modernização e na digitalização da função pública...

Presidente da Associação Comercial do Porto