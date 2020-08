A Festa do Avante e o (re)posicionamento da marca PCP

Para muitos simpatizantes do Partido Comunista vou cometer a heresia de o analisar à luz da gestão de marcas, ícones máximos das sociedades de consumo.

Mas comecemos pelo início. Do ponto de vista estritamente jurídico, uma marca é um sinal usado para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa no meio comercial. Todavia, o marketing tem uma perspetiva bem mais alargada pois considera que o conceito de marca não se resume àquelas que são passíveis de registo. É nesse sentido que se pode falar em marcas territoriais – como Portugal, Algarve ou Porto – e mesmo em marcas pessoais, como Amália, Siza Vieira ou Cristiano Ronaldo. E, ainda numa perspetiva de marketing, também se pode afirmar que PS, PSD, BE, PCP e CDS são marcas.

Deste ponto de vista, as marcas são muito mais do que meros sinais, estejamos a falar de simples nomes ou mesmo de logótipos. As marcas são instrumentos de posicionamento que, refletindo determinada proposta de valor junto do mercado, determinam toda a estratégia de marketing. O que, em última instância, acaba por influenciar a imagem da própria marca, ou seja, a forma como o mercado efetivamente a perceciona.

O que acontece com a imagem da marca PCP é que, desde a sua criação, um dos seus valores mais essenciais prende-se com o facto de estar associada a conceitos como “oposição” e “luta”. Foi assim no Estado Novo, foi assim durante o PREC e tem sido assim ao longo dos últimos 40 anos com a consolidação e maturidade da nossa Democracia.

Sempre? Não, pois há uma pequena exceção: a geringonça. Quando o PCP decidiu viabilizar o governo PS durante a legislatura anterior tornou-se parte da solução e, consequentemente, passou a ser mais soft, menos agressivo – ou, pelo menos, assim foi percecionado. Numa linguagem de marketing, pode-se afirmar que a oposição e a luta, enquanto valores essenciais da marca PCP, deixaram de estar tão presentes na sua proposta de valor.

E qual foi o resultado, em termos de performance no mercado? Foi não só a pior prestação alguma vez conseguida em eleições legislativas (6,3% dos votos em 2019) mas também ver a concorrência ganhar-lhe terreno (o PS à sua direita e o BE à sua esquerda). E, como se isto já não fosse suficientemente mau, assistiu ao surgimento do PAN, um novo concorrente que se tem mostrado mais agressivo e bem-sucedido do que o compagnon de route PEV.

Os dirigentes comunistas rapidamente fizeram o diagnóstico concluindo que o erro tinha sido viabilizar a geringonça. Porque, aos olhos do mercado – e aqui “mercado” significa “eleitorado” – essa opção foi percecionada como forma de fazer parte da solução.

Ora a estratégia do PCP, desde a sua fundação em 1921, foi sempre fazer parte do problema e nunca da solução. Sempre foi um partido de confronto, de luta, de massas e de rua (porque “assim se vê a força do PC”). Por outras palavras, concluíram os dirigentes do partido, a estratégia de reposicionamento da marca PCP associada à viabilização da geringonça tinha sido um falhanço. A única opção possível seria regressar à “boa e velha” proposta de valor: o afrontamento.

Por isso, a CGTP afrontou tudo e todos no 1º de Maio. E o PCP prepara-se agora para afrontar tudo e todos com a Festa do Avante. Pode haver outras razões, designadamente de índole financeira, mas a polémica em torno da Festa (que afinal não é uma festa) resume-se a isto – voltar a posicionar a marca PCP na linha daquele que sempre foi o seu mantra: o combate, o confronto e a luta.

*Vice-Reitor da Universidade Portucalense