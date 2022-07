A flexibilidade das Comunidades de Energia: Revolucionar a Transição Energética

A transição energética pressupõe a participação ativa do cidadão no sistema energético, que se quer descarbonizado, digitalizado, descentralizado e democratizado. Neste sentido, surgem as comunidades de energia que possibilitam que cidadãos, empresas, instituições, entre outros, possam produzir, consumir, armazenar, vender e partilhar a energia ali produzida de base renovável.

Esta participação, pode e deve ocorrer também porque nós, consumidores/utilizadores finais de energia, dispomos de equipamentos energéticos, tais como, veículos elétricos, sistemas de ar condicionado, sistemas de aquecimento e de arrefecimento de águas quentes sanitárias, termoacumuladores, baterias e, também, unidades de produção para autoconsumo (UPAC), entre outros ativos energéticos distribuídos, cujo propósito primordial é o de satisfazer as nossas necessidades energéticas, mas que poderão, também, ser utilizados para providenciar serviços de flexibilidade ou outros, ao sistema energético sempre que este necessite, sem que haja qualquer perda de conforto associada.

Ao fornecer um serviço, neste caso, ao providenciar flexibilidade, podemos e devemos ser ressarcidos e remunerados pelo serviço providenciado. Para que tal seja possível, necessitaremos, em primeiro lugar, das infraestruturas energéticas robustas e digitalizadas, de contadores (efetivamente) inteligentes, que forneçam dados de telecontagem (produção e/ou consumo), em tempo real, e de sistemas interoperáveis, onde seja possível combinar as plataformas existentes no mercado com os sistemas dos operadores, a fim de criar uma rede inteligente, possibilitando múltiplos fluxos energéticos e de dados, para que haja uma gestão otimizada dos recursos energéticos disponíveis, quer para satisfazer as necessidades dos consumidores, quer para auxiliar na gestão da rede.

Em segundo lugar, deveremos recorrer a plataformas sofisticadas capazes de interagir enquanto intermediários, possibilitando a interação entre o consumidor/utilizador de energia (membro de uma comunidade de energia) e a rede, onde os dispositivos que providenciam flexibilidade serão geridos de acordo com um conjunto de preferências e/ou restrições, como por exemplo: disponibilizar a bateria do veículo elétrico para providenciar serviços de flexibilidade, com a condição do nível da bateria nunca ser inferior a 50% da carga e que, o nível da bateria esteja a 100% da carga às 8h00 nos dias úteis ; disponibilizo a bomba de calor para providenciar flexibilidade, desde que, a temperatura da água esteja a 40ºC entre as 18h00 e as 22h00 e entre as 7h00 e as 9h00, entre outras.

Desta forma, as preferências e as restrições dos utilizadores serão tidas em consideração pela plataforma digital, composta por modelos e algoritmos assentes em inteligência artificial, capazes de tratar uma grande quantidade de dados com abordagens multiobjetivo a fim de otimizar e atuar nos equipamentos disponíveis.

Assim, sempre que a rede necessitar de auxílio para a sua gestão local, como por exemplo, gestão de congestionamentos, necessidade de resposta rápida para estabilizar o sistema que foi perturbado pela variabilidade e instabilidade das fontes de produção assente em renováveis, entre outras, poderá solicitar o serviço a um agente de mercado habilitado para o efeito, como por exemplo, a entidade gestora do autoconsumo (EGAC), o agregador, entre outros, que por sua vez terão a capacidade de atuar nos equipamentos flexíveis que estão ao seu dispor no seio da comunidade de energia, tendo a responsabilidade de ressarcir o utilizador/consumidor final pela flexibilidade efetivamente disponibilizada.

Entre os múltiplos desafios que o setor energético se depara, há inúmeros aspetos positivos a realçar, nomeadamente, a capacidade de inovar das empresas, bem como as tecnologias e soluções digitais disponíveis aos dias de hoje que possibilitam que a flexibilidade e a participação ativa do cidadão na transição energética, bem como a sua integração em comunidades de energia, sejam uma realidade.

Assim, são múltiplos os benefícios: reduzimos a nossa dependência externa de combustíveis fósseis, descarbonizamos o sistema energético ao possibilitar uma maior integração de renováveis de forma descentralizada e democratizada com o uso de ativos já existentes e disponíveis, que podem ser valorizados e monetizados e, assim, estimular a participação ativa do cidadão na transição energética.

Andreia Carreiro, CleanWatts