A fonte da magia da Disney

Caracterizada como uma cópia perfeita de Wanda Maximoff em "WandaVision", Maeve confessou que ainda não tinha conseguido aceder a qualquer painel na D23 Expo, o maior evento do mundo para fãs da Disney. "Há tantos fãs entusiasmados que é difícil conseguir entrar", explicou.

Fora do espaço da exposição, essa dificuldade era visível. As filas para entrar serpenteavam às portas de entrada do auditório principal do centro de convenções de Anaheim, a poucos minutos da mítica Disneyland. O evento, que decorreu no último fim-de-semana, estava esgotado há muito. Foi uma demonstração impressionante do poder da Disney na cultura pop, pouco tempo antes de a empresa iniciar as comemoração do seu primeiro centenário.

"É um marco histórico", disse o CEO da Walt Disney Companu, Bob Chapek, na sessão de abertura. "A Disney é verdadeiramente a empresa de entretenimento mais mágica, com histórias e experiências sem rival."

Mas porquê? Porque é que num mundo de abundância de conteúdos sem precedentes, com fartura de serviços de streaming, a centenária Disney conseguiu destacar-se acima da concorrência? Em Agosto, a plataforma Disney+ ultrapassou a Netflix em número de subscritores pagantes (221,1 milhões contra 220,6 milhões, respectivamente) e no terceiro trimestre fiscal de 2022 as receitas dos seus parques e experiências dispararam 72% para 7,4 mil milhões de dólares. A empresa é a que mais provavelmente vai dominar as receitas de bilheteiras do ano, depois de sucessos como "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", "Thor: Amor e Trovão" e até "Lightyear".

Este mix ajuda a explicar a durabilidade do impacto da Disney, que tem dos fãs mais acérrimos do mundo. Foi isso que se viu na D23 Expo, com várias gerações de famílias a comungarem da mesma paixão com milhares de outros super-fãs. Um fervor desta ordem ainda só tinha experimentado no Star Wars Celebration, sendo que o universo Lucasfilm é - precisamente - pertença da Disney.

Mas há algo de mais profundo na ligação que as pessoas têm com esta empresa. Talvez porque gerações cresceram a apreciar animações clássicas e as primeiras narrativas que absorveram do mundo foram através dos seus contos de fadas. Talvez porque a diversão da Disney é segura, reconfortante e familiar. Uma linha de ligação a um passado em que tudo parecia mais mágico e mais simples.

E talvez porque a Disneyland, da Califórnia a Paris, é como um reino encantado que ganha vida e está constantemente a ser actualizado para justificar o enorme investimento que requer. Na Califórnia, o território dedicado ao mundo Star Wars é o sonho absoluto de um fã. A Galaxy"s Edge e as diversões que oferece, como Rise of the Resistance, recria de forma tão minuciosa a galáxia longínqua sonhada por George Lucas que consegue transformar cépticos em entusiastas. Vi isso ao vivo na última vez que lá estive.

Para os fãs da Marvel, o Avengers Campus é uma fonte inesgotável de aventura, não importa a idade. E tudo o que está associado às experiências, desde os cruzeiros temáticos aos espectáculos da Broadway, tem uma escala e uma qualidade de produção que é difícil encontrar na indústria.

Não deixa de ser assustador que uma empresa desta dimensão tenha um poder tão incrível para moldar o entretenimento e a representatividade na cultura - embora seja possível argumentar que só uma mega-corporação teria os recursos e o talento para o fazer a esta dimensão.

A fonte da magia da Disney, uma empresa que começou com o sonho de dois irmãos e o desenho de um rato, é a capacidade de atrair os melhores da indústria e manter uma ética própria, apesar dos percalços. É uma demonstração massiva de como as histórias são fundamentais para o ser humano e a suspensão da descrença uma necessidade regular. Há um valor intrínseco na fantasia e na capacidade de nos maravilharmos muito depois de deixarmos de ser crianças. De acreditar que é possível fazer um desejo a uma estrela e vê-lo concedido.