A fuga dos médicos

É unânime a ideia de qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde (SNS). Essa qualidade está ligada à qualidade dos seus médicos, não à sua gestão ou ao tempo de resposta do mesmo. Quem quer acesso e rapidez, trata de ter um seguro de saúde, como já faz boa parte da população.

Por isso, defender o SNS, tal como o conhecemos, é defender os médicos. Quero com isto dizer, defender o seu estatuto, as suas condições de trabalho, a sua liberdade de consciência, melhorar as suas remunerações e não exigir exclusividade.

Temos bons médicos porque durante décadas a profissão de médico era vista como prestigiante, com estatuto social e que garantia um futuro promissor. Por essa razão, os pais desejavam que os filhos fossem para Medicina. Por essa razão, invariavelmente, os melhores alunos iam para Medicina. Nada de errado nisto. É a natureza humana. Se isto se alterar, muita coisa vai mudar e para pior.

Ora, o segredo do sucesso do nosso SNS é que os médicos foram respeitados, valorizados e nunca os obrigaram a escolher entre o SNS e a atividade privada. E muito menos foram obrigados a emigrar como tem acontecido no passado recente.

Se hoje estamos com falta de médicos, obrigando por isso ao fecho de urgências nesta época do ano, muito será devido à baixa capacidade de atração e retenção por parte do SNS.

É absurdo um médico passar pela exigência académica do curso, pelos exames competitivos pela escolha da especialidade (para quem não sabe, existem numerus clausus para cada especialidade), pelo Internato da mesma (já vamos em dez/doze anos), estar sujeito a horários completamente disfuncionais (bancos) e começar por receber mil e tal euros no SNS.

Tudo isto mais parece um ataque à profissão. Mas até aqui se vê o quanto a ideologia é cega, pois quanto piores forem as condições para os médicos no SNS, melhor será para o privado. Fica mais fácil e mais barato atraí-los.

Não queiram proletarizar os médicos. Defender os seus "privilégios" é defender os nossos bons cuidados de saúde.



Advogado