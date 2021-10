A geração "millennials" deverá continuar a impulsionar as bolsas

Os anos de 2020 e 2021 foram anos completamente revolucionários para a indústria financeira. Durante anos, o mercado acionista foi alimentado pela geração dos babyboomers, que agora apresentam um perfil nitidamente mais conservador, com investimentos em produtos de risco médio/baixo. Contudo, nos últimos anos, uma geração de jovens altamente qualificados e amantes das novas tecnologias, conhecidos por pertencerem à geração dos "millennials", alimentaram aquele que é já o maior Bull Market da nossa história. Mas não foi só a geração dos "millennials". A geração Z, aliciada pela promessa de riqueza rápida oferecida pelos mercados acionistas, e sobretudo pelo mercado de criptomoedas, também entrou no mundo dos investimentos.

Como seria de esperar, foi nos Estados Unidos que a mudança começou. A Robinhood, extremamente disruptiva no mundo das finanças, foi pioneira ao oferecer negociação de ativos com comissão zero. Depressa outras fintechs seguiram os mesmos passos ao introduzirem novos produtos e ao alterarem os seus preçários, de forma a captarem o maior número de investidores possível.

Será que o fenómeno das corretoras low cost também chegou a Portugal?

À primeira vista, olhando para o último relatório da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), parece que o preçário não é relevante para os investidores. Nos primeiros cinco meses do ano, a receção de ordens de bolsa, em Portugal, foi dominada pelo Millennium BCP (18,2%) e pelo BPI (12,1%). Os dois bancos estão, porém, muito longe de praticarem os valores mais baixos do mercado.

Existem várias entidades financeiras a operar em Portugal através das quais é possível investir em ações. O mercado acionista tem vindo a ganhar cada vez mais notoriedade por parte dos investidores nacionais e antes de escolher às cegas onde vai investir o seu dinheiro, o investidor deve consultar a listagem de intermediários financeiros registados na CMVM, ou seja, autorizados a exercer a atividade de receção e execução de ordens nos mercados de capitais.

A XTB destaca-se de entre as restantes entidades pelas condições de negociação que oferece aos seus clientes. Há precisamente um ano, anunciou a sua parceria com o José Mourinho, um dos mais conceituados e reconhecidos treinadores de futebol do mundo, tendo como objetivo primordial tornar-se a primeira escolha e solução abrangente para cada investidor. A sua prioridade passa pelo aumento da base de clientes, levando ao fortalecimento da sua posição de mercado no mundo, com base na gestão eficaz de fatores externos favoráveis e na melhoria da sua oferta, tecnologia e serviço de apoio ao cliente.

Estas atividades estão apoiadas por uma série de iniciativas, incluindo a mais recente oferta de "0% de comissão" para a negociação de ações e Exchange-Traded Funds (ETFs) para volumes mensais de até 100 mil EUR, introduzida a 5 de outubro de 2020. A partir dos 100.000€ de negociação mensal, a comissão é de 0,2% sobre o valor remanescente. Estas condições de negociação valeram à XTB o reconhecimento de "Escolha Acertada" por parte da Deco Proteste, tanto para a negociação de ações no princípio do ano como também, mais recentemente, para a negociação de ETFs. A custódia de títulos é, também, gratuita para portfólios inferiores a 250.000€, bem como o processamento de dividendos e levantamentos de capital acima dos 200€.

Neste momento a XTB oferece a possibilidade de investir em quase 3000 ações de 16 das maiores bolsas de valores do mundo, incluindo a Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Valores de Londres, a Bolsa de Madrid e a Bolsa de Frankfurt, e mais de 270 ETFs.

Crescimento recorde no número de clientes, receitas e lucros sólidos

O Grupo XTB terminou o primeiro trimestre de 2021 com receitas operacionais de EUR 40,8 milhões (um aumento de 33,4% quando comparado com o quarto trimestre de 2020), um lucro líquido de EUR 19,5 milhões (um aumento de 121,3% em comparação com o trimestre anterior), enquanto o EBIT foi de EUR 21,8 milhões (aumento de 77,1% T/T). Com isto, registou um recorde trimestral tanto no número de novos clientes que totalizaram os 67,2 mil (o que representa um aumento de 75,0% em relação ao trimestre anterior, em que o número de clientes XTB tinha aumentado 38,4 mil), bem como no número de clientes ativos, cujo número médio trimestral pela primeira vez na história da empresa ultrapassou a barreira dos 100 mil, tendo atingido os 103,4 mil (um aumento de 43,0% em relação ao nível de 72,3 mil clientes ativos no quarto trimestre de 2020). No total, quase 317 mil pessoas investiram na XTB até agora. Este claro aumento da base de clientes nos primeiros dois trimestres de 2021 é o resultado da intensidade das atividades de marketing e da campanha de comissão 0% lançada em 2020.

*Diretor XTB Portugal