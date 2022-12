A gestão de risco na economia moderna

As oportunidades são um resultado do risco. Uma das características de uma economia moderna é a compreensão por parte das empresas e dos indivíduos que é pela aceitação dos riscos que se criam oportunidades. No entanto, é também a boa ou má gestão que, respetivamente, faz criar ou perder valor.

No passado, este conceito de "gestão do risco" parecia ser quase exclusivamente uma necessidade de poucos. De quem, por exemplo, se dedicava às apostas e queria assegurar alguma vantagem, empreitada que muitas vezes é socialmente desdenhada, mas que encorajou os primeiros avanços na teoria das probabilidades e mais tarde originou algumas das mais criativas utilizações da estatística. Ou ainda, de quem "comprar" risco era a profissão, com exemplos simples, as seguradoras e os bancos.

Hoje, a gestão do risco é indiscutivelmente uma necessidade de todas as empresas que se enquadram em mercados competitivos e que compreendem que todas as decisões têm um nível de incerteza associado. Em alguns casos, o sucesso ou insucesso empresarial é medido através de ocorrência ou não de determinado evento e do impacto social ou económico previsto em qualquer das situações.

Por isso, a compreensão, mensuração e gestão integral dos riscos identificados como os mais relevantes é agora uma atividade central de qualquer empresa, ao qual se dedicam imensos recursos financeiros e humanos e não uma atividade exclusiva de apostadores e das indústrias seguradora e bancária.

Uma das áreas científicas mais relevantes para o estudo do incerto é a Matemática, com destaque para a Probabilidade e Estatística, que são inerentemente áreas do conhecimento inspiradas nas aplicações de gestão de fenómenos com incerteza associada.

"Prever é muito difícil, sobretudo se for sobre o futuro", disse Niels Bohr, prémio Nobel da Física. Contudo, a humanidade nunca deixou de se maravilhar com o caráter inerentemente aleatório do futuro e, os avanços da ciência têm permitido retirar parte das responsabilidades dos eventos futuros dos ombros dos deuses, para os colocar no reino dos mortais.

E, dentro do grupo dos mortais, "gestores do risco", os que se dedicam a criar e a usar métodos científicos para documentar, medir o impacto, e arriscar previsões, há uma profissão determinante: a de Atuário.

Hoje o Atuário é um profissional de sucesso internacional. Este sucesso deve-se a um paradoxo: a certeza da incerteza na vida das pessoas e empresas. Mas também se deve a uma série de constatações: muitas das decisões críticas que tomamos, algumas delas vitais, são tomadas em ambiente de incerteza; nenhum negócio tem sucesso assegurado; nenhuma ponte suporta todos os eventos naturais ou humanos; nenhum barco tem a travessia assegurada; nenhuma cidade fica incólume ao impacto de uma epidemia; ninguém tem saúde permanente assegurada; e isto apenas para citar algumas situações para além do óbvio momento da morte e o seu impacto.

Os Atuários, todos os dias, encontram desafios para aplicar o seu engenho e arte. É uma profissão com enorme procura, sendo reconhecida a sua importância científica e social à qual estão associadas carreiras e remunerações consideradas das mais aliciantes nos mercados de trabalho desenvolvidos.

O risco é um elemento transformador da vida das pessoas, empresas e sociedades, e cabe aos Atuários uma gestão desta incerteza para criar valor. Uma gestão de risco bem sucedida é a porta de entrada para as oportunidades da economia moderna e, paralelamente, para suportar as incertezas que iremos conhecer ao longo dos próximos tempos.

Pedro Corte Real, Coordenador Científico do Mestrado em Matemática Atuarial FCT NOVA