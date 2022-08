A guerra aos talentos: capacitar os trabalhadores com a tecnologia certa

A guerra aos talentos continua em todos os setores em consonância com a mudança híbrida, e como resultado, os futuros trabalhadores qualificados estão a reavaliar as suas prioridades. Anteriormente as empresas podiam atrair futuros trabalhadores com a promessa de um espaço de escritório bem concebido, ou almoços livres, mas agora, não é assim tão simples. A tecnologia está no centro do debate sobre a retenção de talento, não é apenas um caso de lhes fornecer o equipamento que lhes facilita o trabalho, mas também de lhes dar a possibilidade de trabalharem com o hardware de forma flexível, sem problemas e colaborar com os colegas sem complicações.

A tecnologia deve fomentar a eficiência, a criatividade e a colaboração. No seu melhor, deve ajudar as equipas a gerar, captar e agir com base em grandes ideias que impulsionem o negócio. Além disso, no novo mundo do trabalho híbrido, deve também facilitar aos trabalhadores o trabalho em viagens, alcançar um equilíbrio saudável trabalho/vida pessoal e colaborar de forma flexível. Quando tal não acontece, a produtividade e a experiência dos empregados podem sofrer. Os ITDM que compreendem isto deve aumentar o seu foco em iniciativas de experiência dos empregados que melhorem a tecnologia voltada para os empregados.

O ponto de situação

Com o trabalho híbrido a funcionar como um elemento permanente na vida da maioria, muitas empresas já aumentaram o seu foco na otimização de uma abordagem de trabalho a partir de qualquer lugar. Uma das formas mais fáceis e eficazes de o fazer é capacitando os trabalhadores remotos com melhores dispositivos - seguidos de um melhor software. É importante notar que a tecnologia não deve ser vista como uma Planeamento de curto prazo, pois a maioria das empresas prevê que a maioria dos seus trabalhadores esteja em regime híbrido em algum momento no futuro. Os próprios trabalhadores também precisam de estar satisfeitos com a tecnologia como forma de melhorar a sua própria experiência e satisfação no local de trabalho.

A melhor maneira de o fazer é com dispositivos que são ou podem ser adaptados a vários requisitos e tarefas. Não há tecnologia de tamanho único para qualquer funcionário, mas coisas como diversidade de interfaces, opções de expansão e grande conectividade podem fazer toda a diferença. Por exemplo, uma unidade que permite uma fácil troca de dados mesmo quando em movimento, para adaptadores para expandir a conectividade nas salas de reunião. Para os empregados que trabalham a partir de casa, os suportes para portáteis podem melhorar a ergonomia, e os ratos e teclados sem fios podem também aumentar o conforto operacional.

Um dos potenciais inconvenientes de trabalhar em casa pode ser a desordem que pode causar. É por isso que tantos empregados utilizam estações de ancoragem para soluções compactas para expandir a gama de ligações sem precisar de muito espaço. Muitos trabalhadores também precisam de mochilas especialmente concebidas que são acolchoadas com segurança para transportar equipamento, e fechos que protegem contra roubo e furto de dados. Acessórios adequados valem a pena e apoiam a transição híbrida - não só para aumentar a satisfação dos empregados, mas também para assegurar o mais alto desempenho e a máxima flexibilidade através de meios comparativamente simples.

Manter-se competitivo

Tais coisas não só melhorariam a experiência do trabalhador em geral, como também podem ajudar as empresas a manterem-se competitivas. Ao melhorar a eficiência e a produtividade com as ferramentas certas, os trabalhadores podem completar as suas tarefas rápida e eficazmente, bem como melhorar as comunicações internas e manter-se organizados, uma vez que gerem múltiplas tarefas ao mesmo tempo.

Um caminho mais sustentável

A sustentabilidade é mais do que apenas uma palavra-chave; para muitas empresas hoje em dia, é uma filosofia de make-or-break que pode atrair ou reter talentos. Os líderes das TI sabem que precisam de considerar o impacto do número e dos tipos de dispositivos, tanto para impulsionar os seus negócios como para o sustentar. Computadores, portáteis, tablets, telefones e impressoras têm invariavelmente a sua própria pegada ambiental e, após um aumento do interesse e da necessidade global de dispositivos portáteis durante a pandemia - pode ser fácil pensar que o trabalho remoto é mau para o planeta. Mas com a oportunidade de se afastar de um modelo linear e de se aproximar de uma economia circular em eletrónica, é crucial para as empresas começarem a pensar em melhorar o desempenho ambiental do ciclo de vida dos produtos. Para uma economia circular e sustentável na indústria das TI, a redução do lixo eletrónico, e a utilização de esquemas como a reutilização, reciclagem e recuperação de bens nunca foram tão importantes.

Embora a maioria dos vendedores de tecnologia se concentram apenas nas credenciais ambientais dos seus próprios produtos, as empresas inteligentes sabem que o ónus da eliminação de um produto recai frequentemente sobre as suas decisões no topo da cadeia de compra. A mudança para um modelo mais circular de funcionamento quando se trata de dispositivos tecnológicos, e a melhoria dos comportamentos quando se trata de resíduos eletrónicos, já está em vigor. Isto significa que os ITDM estão na posição perfeita para se tornarem uma parte intrínseca do ciclo de sustentabilidade que acompanha a tecnologia desde as suas origens até ao fim da vida útil, e escolhem fornecedores que lhes dão boas opções de ciclo de vida.

Dar prioridade à tecnologia orientada para os trabalhadores pode muitas vezes parecer uma batalha difícil contra os custos e o status quo. Mas nesta nova era do trabalho híbrido, nunca houve um momento tão crucial para pensar nas suas necessidades, para melhor servir as necessidades do seu negócio.

Carlos Cunha, Diretor Comercial da Dynabook Portugal