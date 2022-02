A guerra dos nossos filhos

E é nestas alturas que parecemos tão parvos. Pais, educadores, políticos, devíamos todos fazer um exame de consciência para tomar consciência da borrada que andamos a fazer.

Quando cheira a tragédia, medo, desconforto, insegurança, damos conta das inutilidades e do tempo que perdemos com elas. Será que os nossos filhos estão preparados para o que aí vem, seja guerra seja tomarem banho de água fria? Estarão eles preparados para receber refugiados de guerra ou apenas para sobreviver ao aumento dos preços e para ver cada vez menos desejos concretizados, para ter menos dados, menos ténis, menos roupa, menos viagens, menos coisas?

É nestas alturas, quando cheira a medo, quando parece que a História se repete porque ninguém aprende com a História, porque as guerras começam sempre devagarinho, sorrateiras e aos pedaços e porque começam sempre com os outros, que devemos questionar a educação, as preocupações, as prioridades e a vida que lhes demos. Aquilo que lhes dissemos que era mais importante e que afinal - perante a visão dos tanques dentro da Europa e a imprevisibilidade do dia a seguir - não é.

Percebemos que afinal o mais importante não era ter, acumular, comprar, mas saber. E que não é a Netflix, não são os documentários que nos dão esse saber mas sim os livros que originam as conversas, as perguntas, a liberdade de pensar. Custa e custa-nos, mas o maior escudo de defesa, o maior alicerce educativo é o saber e o conhecimento que nós, pais, tanto desprezamos. Eles não querem, não gostam, dizemos nós, e desistimos ao primeiro não. Como se não lhes dessemos de comer ou não os obrigássemos a fazer desporto ou a levantar da cama porque eles não querem ou não gostam.

Os anos passam e a nossa preocupação são as médias para a universidade, como se vida dependesse apenas disso. Reduzimos tudo a uma nota sem querermos saber se eles conseguem apontar a Ucrânia no mapa, se têm opinião sobre qualquer coisa que não sejam as contratações da época ou as saídas do Big Brother. E isto porque confundimos educar com sustentar ou com ensinar a sustentar - tipo animais selvagens. E os livros, o conhecimento, o saber, na verdade, não se vestem nem se comem.

Percebemos que passamos uma vida a confundir segurança com acumulação de riqueza, trabalho estável, prestações ao banco para comprar as mil coisas que nos dão conforto, até que as taxas de juro sobem, os pipelines são fechados e a guerra ameaça desvalorizar todo o dinheiro, os empregos e a riqueza acumulada a nada, a pó. Como aconteceu tantas vezes na História e transformar o nosso pequeno mundinho seguro em areia, sem que os nossos filhos, continuem a saber apontar a Ucrânia no mapa e muito menos o que é uma distopia, porque o Admirável Mundo Novo nunca foi para idade deles, nem a Peste nem nada que possa fazer impressão por ser real e possível.

E eles crescem sem saber do mundo em que vivem, qual a sua História ou os perigos que aqui habitam. Sem saber onde vivem e com quem. Porquê? Olha, porque tinha jeito para ciência e nunca se interessou por livros. Como se uma coisa tivesse que ver com outra.

Quando alguém lhes pedir para irem combater na Estónia porque a Estónia pertence à NATO e faz fronteira com a Rússia, como é que lhes vamos explicar que por aquelas bandas não devem ter acesso aos dados móveis? Sim, estamos a fazer tudo errado: de cima a baixo.

Jurista