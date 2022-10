A noção de posicionamento é central no desenvolvimento de qualquer estratégia de marketing. O posicionamento de uma marca é a forma como ela é percebida pelo mercado, sendo que a grande recomendação é que essa perceção seja distinta da concorrência e atrativa para os clientes.

Para isso não basta comunicar. É fundamental conhecer o mercado e identificar os fatores críticos de sucesso bem como as competências centrais da empresa de modo a desenvolver soluções diferenciadas que vão ao encontro, ou até excedam, as expectativas dos clientes. Soluções que se consubstanciem em produtos e serviços que não sejam "mais uns" no mercado (porque ser mais um é estar a mais), mas que se distingam positivamente da concorrência.

Só depois, sim, é que há que promover essas soluções junto dos segmentos-alvo, fazê-las chegar aos consumidores no local e momento certos e estabelecer um preço que crie valor tanto para a empresa como para os clientes. Por outras palavras, há que gerir o chamado mix de marketing, operacionalizando dessa forma o posicionamento pretendido.

Mas, e volto a repetir, tudo gira em torno de uma pergunta simples mas poderosa: "Como é que a marca pretende ser vista e recordada pelos clientes?". Pode dizer-se que um bom posicionamento é aquele que leva os clientes a associarem à marca um conjunto de atributos que são fortes, favoráveis e únicos. Não é preciso ser especialista para entender que a força de marcas como a Apple, Louis Vuitton ou Nespresso decorre exatamente de um posicionamento diferenciado que se traduz em produtos e serviços distintos da concorrência e atrativos para os clientes.

Tudo isto se aplica também ao mundo da política. Nesse contexto, pode falar-se no posicionamento do partido A ou B, assim como no posicionamento pessoal do político X ou Y. E aqui entramos no momento atual. Numa perspetiva de marketing, qual é o posicionamento de António Costa? Como o vamos recordar?

Partidarismos à parte, aquilo que os portugueses (isto é, os clientes) ambicionariam era ter um primeiro-ministro que fosse recordado pela adoção e implementação de políticas que estivessem associadas a ideias fortes, favoráveis e únicas.

Infelizmente, após sete anos de governação, Costa arrisca-se a ficar para a história apenas como o governante que inventou a geringonça e que teve de lidar com uma pandemia. O que é pouco, pois Portugal precisa de muito mais. Precisa de ser um país mais desenvolvido, onde a inclusão social não se regule pela fasquia inferior (leia-se, pelo salário mínimo), mas pela justa distribuição de uma riqueza que seja bem maior do que a atual.

Para isso não basta dizer que é necessário aumentar a produtividade, deixando ao Ministro da Economia a tarefa de conseguir esse milagre. Porque, para que não seja um milagre, mas sim, uma realidade exequível, é necessário empreender todo um conjunto de reformas estruturais envolvendo áreas tão diversas como a educação, a justiça, o ordenamento do território, a saúde, a fiscalidade e a organização do Estado, só para falar em algumas.

O que fizeram os governos de António Costa nestas frentes? Muito pouco, apesar de terem vivido um dos melhores períodos para encetar tais reformas. Tendo recebido de Passos Coelho um país que foi capaz de colocar as contas em ordem e assegurar uma saída limpa do programa de resgate financeiro na sequência dos desvarios de José Sócrates, tendo contado com uma conjuntura externa extremamente favorável, Costa entreteve-se a reduzir o horário dos funcionários públicos de 40 para 35 horas e ir aumentando o salário mínimo.

O que foi claramente insuficiente para construir um Portugal melhor pois o país continua paulatina, mas inexoravelmente, a caminho da cauda da Europa. E não vale a pena colocar pressão nas empresas, não vale a pena exigir que na Concertação Social se chegue a um acordo sobre uma subida generalizada dos salários reais. Porque, enquanto não se empreender todo um conjunto de reformas estruturais, o país não tem condições para que isso ocorra.

Tivemos uma oportunidade de ouro. Digo tivemos porque no atual contexto de guerra, inflação e profunda recessão à vista essa oportunidade já se esfumou. E quando os portugueses recordarem aquilo que foi António Costa vê-lo-ão como o primeiro-ministro da geringonça e da pandemia - que, diga-se em abono da verdade, não foi tão brilhantemente gerida como parece. Com o elevado número de mortes por milhão de habitantes, Costa tem de agradecer ao Almirante Gouveia e Melo não só um plano de vacinação eficaz mas também a criação de uma perceção geral de que tudo foi gerido exemplarmente na frente sanitária, o que está longe de ser verdade.

Tudo isto revela um posicionamento fraco pois os clientes - isto é, todos os portugueses - mereciam mais e as condições também permitiam ter ido bem mais além. Tivesse existido ambição e vontade. Mas como não houve nem uma coisa nem outra a herança é fraca.

É por isso que posso afirmar que António Costa não é bom em marketing. Talvez o seja na área específica da comunicação, mas esta não passa de uma das múltiplas facetas do marketing. O seu posicionamento está longe de ser distinto e atrativo. Sei também que a concorrência é fraca, mas o primeiro-ministro foi e é mau a gerir com visão e de forma integrada e efetiva as diversas variáveis do marketing mix deste país.

Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School