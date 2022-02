A impensável guerra e a globalização

A imagem da guerra de volta à Europa é chocante. A ideia de um conflito armado rebentar neste continente em 2022 é tão inconcebível que muito poucos quiseram aceitar que pudesse vir a acontecer. Nesta semana, o pesadelo concretizou-se. Como antes da guerra se materializou outra improbabilidade extraordinária: uma pandemia que matou a eito, fechou continentes, arrasou a vida de milhões pelo mundo inteiro e cujos efeitos continuam a somar vítimas. Vemos hoje melhor a nossa imensa fragilidade.

Ao contrário do que muitos defendem, porém, a interdependência trazida pela globalização - já atacada aquando da pandemia e agora de novo posta em causa pelo conflito armado na Ucrânia - não é o demónio causador destes e de todos os males. É antes o que nos salva de eles não se repetirem ou escalarem com mais força, o que nos garante que, mesmo com os efeitos expectáveis nos preços, nas quantidades e nos tempos de abastecimento, não ficamos privados daquilo de que precisamos.

É preciso agir para travar potenciais efeitos - os preços todos a escalar, a falta de matérias-primas, os custos dos abastecimentos, que já preocupavam, vão piorar brutalmente e gerar ondas de choque capazes de abalar economias às maiores distâncias. É urgente dar resposta eficaz aos que são mais afetados por esses efeitos direta e indiretamente, aos mais vulneráveis e frágeis, mas sobretudo há que manter a frieza suficiente para entender que um mundo globalizado é fundamental para o desenvolvimento de todos, para a evolução dos que menos têm, para que os mais afortunados tomem conhecimento e ajam para apoiar na mudança os que não conseguem fazê-lo sem ajuda.

É verdade que a Europa deve trabalhar na sua independência energética, mas isso tem mais razão de ser pela transformação que quer empreender para se tornar mais verde. É certo que há indústria que deve ser recuperada para esta região, mas sobretudo porque se deslocalizou sem travão e sem critério. As trocas - humanas, comerciais, económicas, financeiras, culturais - têm de continuar, reforçar-se e guiar-nos para um mundo cada vez mais nivelado por cima, consciente e solidário. Aberto, mas mantendo e preservando os traços próprios de cada região - a identidade de cada um dos povos, que se faz da sua História, experiência e fibra -, e não cedendo à tentação facilitista e profundamente errada de nivelar todos pela mesma medida e obliterar o que nos distingue cultural, social e economicamente, como fizeram e fazem os regimes comunistas, com os resultados desastrosos que conhecemos.

Parte desta Europa afortunada com décadas de paz esqueceu estes fundamentos pelo caminho, tomando identidade por individualismo e confundindo solidariedade com imposição. É apenas pela partilha e pelo respeito mútuo, pelo crescimento e pela aprendizagem a partir de melhores exemplos que se contagia a vontade de viver com mais qualidade, com direitos e em liberdade. Só assim se desperta e faz crescer a ambição de conseguir melhorar as condições em que nascemos, para nós e para as gerações que nos sucederem.

Nesse desígnio, a globalização teve vantagem sobre todos os modelos que a antecederam. Uma globalização que não esquece, antes reconhece, as diferenças que trazem muito mais riqueza ao mundo.