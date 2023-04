A importância da Criatividade e da Inovação Tecnológica no setor da saúde: algumas reflexões

A saúde é uma das coisas que as pessoas mais valorizam nas suas vidas. Ter saúde permite um maior acesso à educação e ao mercado de trabalho, permite um aumento de produtividade e bem-estar, menos custos com assistência médica, o desenvolvimento de relações sociais e, claro, uma vida mais longa.

A esperança média de vida, ou expectativa de vida, é a medida de saúde mais amplamente utilizada, embora considere apenas a duração da vida das pessoas e não a sua qualidade de vida. Segundo o OECD Better Life Index, os países da OCDE apresentam ganhos significativos na expectativa de vida nos últimos 50 anos e Portugal acompanha esta tendência, situando-se a nossa expectativa de vida média ao nascer nos 82 anos (Fonte: oecdbetterlifeindex.org). A melhoria nas condições de vida, intervenções na saúde pública e o progresso na assistência médica são fatores determinantes para esta evolução.

A inovação tecnológica tem sido (e certamente continuará a ser) um fator absolutamente determinante para o progresso na assistência médica. Tanto mais que o maior objetivo é aumentar a qualidade de vida e a melhoria de um dos indicadores mais importantes para atingir este objetivo, que é a expectativa de vida saudável. Ou seja, quantos anos podemos esperar viver na ausência de problemas de saúde de longo prazo que nos originam limitações.

Viver mais e melhor! Este é o propósito que os sistemas de saúde visam ajudar a concretizar. Para tal, o investimento continuado em infraestruturas, em meios humanos e meios tecnológicos. Mas para melhorar a posição do nosso país no que respeita aos indicadores de vida saudável urge o desenvolvimento de políticas orientadas para a prevenção de eventuais limitações, para o diagnóstico (o mais precoce possível) da doença, para um mais atempado tratamento da doença e para a monitorização e acompanhamento do doente no período pós-doença.

A tecnologia médica tem um papel determinante em todas a etapas acima descritas. A inovação tecnológica dos últimos anos, cada vez mais focada no cidadão e no prestador de cuidados médicos, permite decisões mais rápidas, mais fundamentadas, mais individualizadas e mais eficientes do ponto de vista de custos.

Durante a pandemia de Covid-19, o que estava a demorar anos a realizar, teve que ser feito em dias. Tornou-se evidente o papel fundamental da investigação e desenvolvimento tecnológico no diagnóstico dos casos de Covid (via testes e/ou exames de imagiologia médica) e no desenvolvimento das vacinas anti-Covid. Enquanto a telemedicina, a Inteligência Artificial (IA) e cirurgia robótica prosseguem a sua trajetória de crescimento, as inovações terão que continuar a aparecer e continuar a permitir que os cuidados de saúde sejam cada vez mais precisos, preventivos e preditivos.

A IA suportará, seguramente, uma das transformações nos cuidados de saúde com maior impacto de sempre, trazendo consigo variadíssimas oportunidades quando adequadamente orquestrada e integrada no ambiente clínico. Os algoritmos já desenvolvidos e em utilização permitem o aumento de produtividade por parte dos prestadores, o incremento na precisão disgnóstica, a melhoria na experiência por parte do paciente, a redução da exaustão (vulgarmente conhecida como "burnout") por parte das equipes clínicas e uma alargada melhoria na qualidade dos cuidados prestados.

A IA pode ser vista como a ferramenta chave para o futuro, mas que é sustentada e alimentada pela explosão na disponibilidade de dados gerados pelos sistemas de saúde e que continuam a crescer a um ritmo muito elevado. Imagens de diagnóstico de alta resolução 2D, 3D e registos diagnósticos com movimento em tempo real de ultrassons, TAC e ressonância magnética enchem os arquivos médicos com petabites de dados.

Estão já em desenvolvimento equipamentos com inteligência artificial avançada e ferramentas de aquisição de imagem intuitivas, com ecrãs sensíveis ao toque e reduzidas áreas de implantação desenhadas para operar em espaços reduzidos. Basicamente, dispositivos que simplificam o complexo e possibilitam rápidas avaliações que suportam os clínicos a tomar decisões que salvam vidas, tanto em ambientes críticos como no contexto pandémico como no tratamento de diversas patologias no quotidiano.

Muita desta tecnologia começa a ser introduzida em Portugal, quer em hospitais quer em centros de diagnóstico por imagem. Os novos dispositivos multimodais com IA integram dados e tendências num processo simples e intuitivo de trabalho, minimizando a carga de trabalho para os atores clínicos ao agregarem múltiplos sistemas de validação simultaneamente num só local. Ao integrarem perfeitamente a IA no fluxo de trabalho clínico, automatizam e simplificam tarefas consumidoras de tempo.

Rui Costa, Diretor Geral da GE HealthCare