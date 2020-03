A situação da EFACEC – uma empresa de referência da nossa economia – tem estado na ordem do dia devido a conhecidos fatores de contexto externo que condicionam neste momento a agenda de inovação e competitividade que tem em curso há já alguns anos. Nunca pondo de lado o seu papel central em áreas mais tradicionais da sua história industrial, esta empresa que é uma verdadeira escola da boa engenharia no nosso país tem protagonizado um percurso de excelência na abordagem de áreas críticas para o nosso futuro coletivo como a mobilidade elétrica ou a gestão inteligente da área da energia. A importância da EFACEC é muito o sentido da importância de termos uma política industrial centrada no futuro.

A aposta numa política estratégica de clusters centrados na abordagem dos mercados internacionais tem na EFACEC um bom exemplo prático. Nas suas diferentes áreas de intervenção a EFACEC tem sabido conciliar a aposta em mercados consolidados e em novas oportunidades comerciais. Portugal precisa nos sectores mais dinâmicos da economia – Tecnologias de Informação e Comunicação, Biotecnologia, Automóvel e Aeronáutica, entre outras fileiras – de reforçar as suas “redes ativas” de atuação nos mercados globais envolvendo os principais protagonistas sectoriais (Empresas Líderes, Universidades, Centros I&D), cabendo às agências públicas um papel importante de contextualização das condições de sucesso de abordagem dos clientes. O exemplo da EFACEC tem por isso que ser potenciado.

Por isso importa que os actores envolvidos neste processo de construção de valor percebam o alcance destas apostas estratégicas. Não se pode querer mobilizar país para um novo paradigma de desenvolvimento, centrado numa maior equidade social e coesão territorial, sem partilhar soluções estratégicas de compromisso colaborativo. A ambição da EFACEC passa por isso. Por perceber que a aposta em Projectos Estratégicos como os Clusters de Inovação e os Pólos de Competitividades são caminhos que não se podem adiar mais. A guerra global pelo valor e pelos talentos está aí e quem não estiver na linha da frente não terá possibilidades de sobrevivência. E saber consolidar redes de conhecimento e de parceria estratégica será a chave da mudança.

A ambição da EFACEC é muito a ambição daqueles que estão sintonizados com a agenda de valor que há 25 anos Michael Porter veio defender a Portugal. Se não houver um verdadeiro sentido de responsabilidade colectiva estratégica à volta do novo paradigma de desenvolvimento para o futuro, tudo será posto em causa. Será acima de tudo o principio de um fim que nunca pensámos poder vir a ter e que não se coaduna com a nossa vontade de mudança. É por isso muito importante que a EFACEC continue o seu percurso de aposta na criação de valor global e consolide o seu papel de referência na nossa base industrial.

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor – Especialista em Inovação e Competitividade