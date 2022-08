A importância da qualificação e especialização dos profissionais para o setor da mobilidade vertical

Em todos os edifícios com elevadores, por lei, os equipamentos deverão manter as mais perfeitas condições de utilização. Estes equipamentos podem ter uma vida útil bastante elevada, desde que sejam mantidos de forma correta e sempre dentro de uma visão de prevenção. Escolher uma equipa técnica qualificada para a manutenção de elevadores é, portanto, essencial, pois só assim se evitam ocorrências mais ou menos gravosas.

Os equipamentos de mobilidade vertical têm uma construção diferente de outros equipamentos da indústria bem como a sua dinâmica e funcionamento, o que exige muito além de uma formação básica do profissional de manutenção, mas, sim que os técnicos tenham uma qualificação e especialização bastante intensiva, pois só assim é possível garantir a principal meta: acidentes zero.

A qualidade do serviço é proporcional à qualificação dos profissionais por isso é essencial dotá-los de formação técnica e de conhecimento sobre as atualizações tecnológicas que permanentemente são incorporadas/atualizadas nos elevadores, não só por uma questão de segurança, pois só assim é possível oferecer uma total confiança aos utilizadores desses equipamentos, mas também por uma questão económica, uma vez que uma manutenção exata e periódica faz com que a sua durabilidade seja maior.

Só com profissionais especializados na sua área, é possível oferecer um serviço diferenciado, mais tangível e mais parametrizado, para que se possa avaliar e medir com mais assertividade a sua execução. Assim, quando se instala um elevador, além de garantir a sua fiabilidade é importante garantir que isso vem acompanhado do melhor serviço técnico existente.

Como tem vindo a acontecer em todas as áreas, a chegada da inovação e da digitalização na mobilidade vertical também não foi exceção, logo foi necessário e sempre o será, dotar todos os profissionais que operam nesta área do know-how necessário para otimizar as novas ferramentas que esta nova era proporciona. Há que usufruir das novas tecnologias colocando-as ao serviço tanto do cliente como do profissional.

Dentro destas tecnologias podemos falar, por exemplo, da intervenção remota, que se trata de um serviço que permite monitorizar os equipamentos e consequentemente detetar eventuais anomalias e respetiva intervenção de forma remota, mas isto só é possível com técnicos formados e especializados. Prestar um serviço remoto significa ter uma equipa especializada para o efeito. O facto de o cliente ter uma eventual ocorrência resolvida ou nem mesmo sentir que a mesma aconteceu traduz-se para este numa eficácia e eficiência sem precedentes.

Adolfo Figueiredo - Diretor de Serviço a Clientes da Otis Portugal