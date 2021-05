A importância da sustentabilidade ambiental nas empresas

A nossa qualidade de vida depende, em grande medida, do estado do ambiente em que vivemos. A sobre exploração dos recursos naturais e a poluição têm graves consequências para os ecossistemas, para a saúde pública e para gerações futuras. Todos nós, sem exceção, temos um papel ativo na proteção do meio ambiente, seja de que forma for, mas a diferença pode e deve começar nas empresas.

A adoção de práticas sustentáveis no mundo empresarial requer uma transformação não apenas nos processos de produção, mas em todas as ações quotidianas e, acima de tudo, na mentalidade das empresas e cidadãos. Investir em práticas sustentáveis promove alterações na cultura organizacional, contribui para o aumento da consciencialização ambiental do tecido empresarial, funcionando como fator motivacional junto dos colaboradores, fortificando uma mentalidade com princípios de sustentabilidade.

A incorporação de práticas sustentáveis tais como proceder à reciclagem, a adoção de medidas de economia e eficiência energética, o reaproveitamento de matéria-prima contribuem não apenas para criar uma imagem positiva junto dos consumidores, mas são igualmente determinantes para o aumento da produtividade e eficiência, através da otimização de processos, com reflexo na minimização dos custos de produção e, em muitos casos, geram novas oportunidades de negócio. A adoção de tais práticas traz benefícios evidentes para as empresas, aliando o potencial crescimento dos negócios a um impacto positivo no meio ambiente.

E é, por vezes, nos pequenos detalhes e nas práticas individuais que todos podemos fazer a diferença, salientando a diminuição geral do consumo de combustíveis, a importância da reciclagem no nosso dia a dia, a poupança de energia na empresa e em casa, o aproveitamento da temperatura ambiente em detrimento dos ares condicionados, a embalagem em papel substituindo os plásticos, entre outras simples práticas que fazem com que cada um seja parte da equação, contribuindo para uma educação mais focada nos proveitos, na certeza que as simples práticas podem ser tão importantes nestas medidas com efeitos a longo prazo.

É importante que as empresas sejam um exemplo na aposta na economia circular, baseada numa utilização de recursos mais duradoura, contribuindo para uma cultura individual de cada um na sua relação com o meio ambiente.

Luís Bravo, CEO da Papiro