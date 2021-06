A importância da visão holística na diversidade e inclusão

Trabalho há mais de 10 anos na área financeira, e quando comecei a escrever este artigo, abri o meu PC e logo de seguida uma folha de cálculo num movimento quase automático, sem me aperceber. Existe uma enorme diversidade de ferramentas para este propósito, poderia ter aberto o Word ou o OneNote, mas é neste ambiente que a inspiração flui melhor. Este leque de opções fez-me pensar que a minha atmosfera laboral tem o mesmo princípio: deixar-me ser eu mesmo, porque só assim consigo atingir altos níveis de performance que, numa estrutura mais conservadora, seria mais desafiante.

Ao longo do meu percurso educativo, sempre senti que tinha curiosidades diferentes dos meus colegas, o que é absolutamente normal. Mas com a falta de referências e a pouca abordagem sobre orientação sexual na escola, acabei por adiar as respostas a várias perguntas que tinha. Este sentimento deve ser comum a muitas pessoas, não apenas da minha geração, mas quando iniciamos a vida profissional, essa mudança de paradigma leva-nos a crer que se inicia um novo ciclo com mais autonomia sobre a nossa vida.

Este ponto leva-me a acreditar que se as empresas não promoverem um ambiente realmente inclusivo, a diversidade acaba por não ter lugar e as pessoas não conseguem ser elas próprias, pelo menos durante as 8 horas do dia de trabalho. Ainda que as empresas garantam candidatos e recrutadores com perfis diversificados nos processos de recrutamento, há ainda um longo caminho a percorrer a fim de descontinuar os preconceitos inconscientes e enraizados na sociedade. E lembro-me de nas primeiras entrevistas de emprego, um mentor me encorajar a utilizar um relógio de pulso e estar penteado para "parecer um pouco mais formal". Parece incrível, mas ainda é este tipo de recomendações que os jovens à procura de primeiro emprego continuam a receber, que podem levar ao desconforto e quebra da individualidade de cada um.

As questões de Diversidade e Inclusão (D&I) - não são apenas de representatividade de género, orientação sexual, raça ou até antecedentes socioeconómicos, mas também de diversidade ao nível das competências e perspetivas - são complexas e têm diferentes velocidades, por isso devem ser sempre abordadas de forma holística. O trabalho necessário para a aceleração da representatividade deve começar desde cedo no sistema de Educação, de forma a motivar o conhecimento e respeito por todas as dimensões do ser humano.

A indústria da cibersegurança reconhece há muito que, com inteligência artificial e machine learning, quanto maior for a diversidade de dados, mais eficazes são os resultados. E o mesmo se aplica às empresas, quanto maior for a diversidade, maior será a produtividade. Quando equipas diversas trabalham em conjunto, inicialmente podem necessitar de algum tempo para crescer e conhecer-se, mas rapidamente superam as equipas menos diversas no que toca ao desempenho. E este ponto é a energia fundamental numa empresa que quer ser competitiva, investindo no seu potencial humano ao máximo.

Comecei o meu percurso profissional há 3 anos na Microsoft Portugal e senti desde logo que a D&I é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. O nosso conceito de "Allyship" é um exemplo disso: um aliado é uma pessoa que toma intencionalmente a decisão de perceber, criar empatia e atuar para apoiar o outro. É um compromisso e uma prática ao longo da vida, que deve ser adotado por todos nós. É importante para apoiar a comunidade LGBTQI+, mas todas as outras, de forma a eliminarmos as formas de discriminação e melhorarmos a empatia entre as pessoas das organizações. E se cada pessoa der o seu contributo para criar ambientes de trabalho mais diversos e inclusivos, o impacto será enorme, sobretudo no momento em que nos encontramos.

Gostaria de acreditar que daqui a 50 anos já não estaríamos a falar sobre D&I, pois significaria que tínhamos já resolvido todas estas questões. Quanto mais falarmos sobre estes temas, maior será a mudança que estamos a promover e a quebra de barreiras, para, assim, garantirmos que as novas gerações viverão num mundo mais inclusivo.

Estando no mês da Pride, cabe-nos ainda mais realçar a importância do apoio à comunidade LGBTQI+, nunca esquecendo que este é um desafio a longo prazo e o caminho está apenas a começar. Em 2019, juntámo-nos pela primeira vez à Pride Parade em Lisboa, ano em que tivemos a maior participação de sempre em celebração do Orgulho a nível mundial.

Este ano, estou verdadeiramente orgulhoso com a campanha que desenvolvemos, o propósito é simples: reforçar as contribuições e resiliência das comunidades LGBTQI+ com as histórias partilhadas pelas nossas pessoas, e estou confiante de que juntos conseguiremos dar visibilidade à comunidade LGBTQI+. "Together, we can!"

Sergio Matos, Statutory & TAX Controller & GLEAM Lead na Microsoft Portugal