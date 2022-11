A importância das tendências na indústria logística

A importância das cadeias de abastecimento nunca foi tão reconhecida pela sociedade como nos dias de hoje. Algo para que contribuíram os acontecimentos mundiais dos anos mais recentes.

Por um lado, os processos logísticos das empresas estão a deixar de ser operações de backend para se transformarem em ativos estratégicos e fatores diferenciadores do negócio. Por outro lado, são cada vez mais os visionários tecnológicos a perceberem as oportunidades que a indústria oferece para desenvolver e aplicar as suas soluções inovadoras.

Vivemos naquela que é a chamada Era da Logística. Um período que requer inovação, inspiração, intercâmbio e uma colaboração profunda para a criação de cadeias de abastecimento ainda mais robustas e uma logística mais resiliente, que permitam enfrentar e superar os desafios do mundo atual.

É neste contexto que as tendências do setor ganham destaque e ajudam os diversos players envolvidos na indústria a definir o caminho do negócio. À medida que as tecnologias se desenvolvem e os valores comunitários mudam, surgem novas tendências e a sua relevância começa a cruzar-se com a indústria logística. Estas juntam-se a perspetivas já desenvolvidas anteriormente, mas que permanecem cruciais para o setor.

São várias as tendências que se vislumbram na logística, de acordo com um estudo recentemente lançado, intitulado "The Logistics Trend Radar", que as divide entre tendências sociais e de negócio e tendências tecnológicas.

Entre as tendências sociais e de negócio com maior impacto na indústria, destaco a descarbonização, a circularidade e a diversificação das cadeias de abastecimento. Na área tecnológica, saliento as soluções alternativas de energia, o Big Data, os robots e os veículos autónomos. Porém, é clara a interligação entre todas.

Vejamos, por exemplo, a diversificação da cadeia de abastecimento. À medida que as catástrofes climatéricas e as interferências geopolíticas se tornam mais prevalentes, as organizações procuram diversificar as suas cadeias de abastecimento e tornar as suas operações mais resistentes. Duas das estratégias utilizadas neste âmbito são o multisourcing e o multishoring, que permitem uma ampliação do ecossistema de fornecedores e a expansão das redes de fabrico e distribuição, levando a numa maior resiliência, agilidade, capacidade de resposta e competitividade.

No entanto, é crucial ter visibilidade na construção de cadeias de abastecimento resilientes. E, neste caso, o Big Data pode ajudar a analisar grandes quantidades de dados para revelar padrões anteriores, destacar mudanças em tempo real no status quo e criar previsões e prognósticos para o futuro.

Já a relação entre a tecnologia e a sustentabilidade dispensa apresentações. Um dos maiores exemplos disto são os esforços dos diferentes players em encontrarem soluções de energia alternativas e o investimento em frotas elétricas.

Todas estas tendências estão interligadas e oferecem ao uma oportunidade única ao setor de se fortalecer, aumentar a sua resiliência e, consequentemente, a produtividade. Um setor que vive um momento de transição, onde a inovação e a colaboração andam de mãos dadas.

Rui Gomes, Country Manager para Portugal da DHL Supply Chain