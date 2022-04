A importância das universidades na atração de talento tecnológico

A competitividade por talento no setor da tecnologia é uma realidade que já não é alheia a ninguém. Para as empresas, tem-se tornado cada vez mais crítico encontrar os melhores profissionais e manter uma ligação profícua e duradoura com estes.



A pandemia da Covid-19 trouxe a normalização do trabalho remoto, o que fez com que caíssem barreiras geográficas e fosse possível encontrar talento noutras localizações, mas o que também proporcionou que empresas além-fronteiras pudessem vir atrair talento cá.



Dentro deste recente panorama, existem diversas estratégias que as empresas tech podem adotar, mas acredito que uma das que tem vindo a ganhar uma importância crescente ao longo dos últimos tempos passa pela promoção de uma ligação estreita entre o ensino superior e o mercado laboral. Afinal de contas, é nesta fase que a primeira conexão entre empresa e talento pode surgir.



Sabendo do quanto é necessário colmatar a falta de profissionais no setor, este tipo de relação tem o potencial de criar oportunidades de recrutamento, e estas podem materializar-se de diversas formas. As empresas podem promover a integração nas universidades de docentes que já se encontram no mercado de trabalho, organizar workshops onde apresentam o seu modelo de negócio, conversar sobre oportunidades de carreira e agilizar entrevistas com alunos. Podem também receber professores e alunos nos seus centros de desenvolvimento, mostrando como os conhecimentos académicos são aplicados no contexto empresarial. Mas podem ainda, por exemplo, através de parcerias com as instituições de ensino, convidar alunos para realizar estágios curriculares, através dos quais são desenvolvidos projetos que poderão ser implementados no futuro.



E o que é certo é que todos têm a ganhar com este tipo de parceria. Por um lado, as empresas têm a possibilidade de identificar de forma prematura e futuramente recrutar novos talentos, mantendo-se competitivas. Por outro, as universidades conseguem formar alunos já com o objetivo de ingresso no mercado de trabalho, assim como fomentar conteúdos com valor acrescentado, através do contacto com estes docentes já integrados nas organizações, promovendo um ensino mais realista e próximo da realidade empresarial. Por último, os próprios alunos podem alcançar uma motivação extra, sabendo que estão em contacto direto com aquele que se pode transformar no seu futuro laboral, sendo esta integração facilitada e preparando-os para lidar com diversas situações.



Encontrar as melhores estratégias a este nível pode mesmo ser o que define a linha entre o sucesso e o fracasso de qualquer negócio. Na área tecnológica, isto é ainda mais crucial, na medida em que a competição é desmedida. É por isso que criar e promover uma relação estreita com o ensino superior é - e deve ser, cada vez mais - uma estratégia-chave para as empresas.

Marisa Ortega, Consultora SI na ITSector