A importância de antecipar riscos desconhecidos

A crise provocada pelo novo coronavírus demonstrou que países mais preparados para lidar com uma pandemia, como a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, apesar de terem sido dos primeiros a sofrer o impacto do vírus, registaram um menor número de casos e de vítimas mortais em comparação com outros que não estavam minimamente prontos para enfrentar um episódio do género. Para esses países, o custo da falta de preparação tem sido enorme, tanto em termos humanos como económicos.

No entanto, não devemos julgar muito duramente os países que não tinham um plano de contingência na gaveta, já que estes não se deparavam com um cenário análogo desde a gripe pneumónica em 1919. Por sua vez, em 2003, houve um surto de uma outra variante do coronavírus, o SARS, no Sudeste Asiático. Também o SARS começou na China e espalhou-se a partir daí. Contudo, à exceção de uma pequena eclosão no Canadá, o problema permaneceu relativamente localizado naquela região. Talvez por esse motivo, estes países tenham lidado com o Covid-19 de modo mais eficiente, uma vez que ainda tinham bem presente a memória de um contexto semelhante.

Outro exemplo que ilustra a importância de planear atempadamente com o intuito de se estar preparado para acontecimentos imprevisíveis é o sistema de alerta de tsunami, que cobre toda a orla do Pacífico. Este sistema foi instalado após o tsunami do Natal de 2004, que vitimou centenas de milhares de pessoas e causou milhares de milhões de dólares em estragos materiais. Desde a sua implementação, já foi ativado várias vezes, salvando inúmeras vidas, ao fazer soar um alarme que fornece tempo suficiente para que as populações costeiras sejam evacuadas.

Parece que só nos preparamos para acontecimentos de grande impacto depois de termos sido confrontados com outros de natureza idêntica num horizonte temporal que nos permita ter recordação disso, o que pode ser perigoso. Se olharmos atentamente para o passado, veremos que a história do nosso planeta é fértil em acontecimentos, simultaneamente, de baixa probabilidade e de elevado risco, como a queda de asteroides e a erupção de super vulcões ou de tempestades solares. Qualquer um destes acontecimentos pode realisticamente ter lugar amanhã – ainda que improvável, é possível. A esta lista temos também de acrescentar riscos criados pelo Homem, como as alterações climáticas, as guerras nucleares ou até aplicações mal-intencionadas da inteligência artificial.

O filósofo Toby Ord publicou recentemente um livro intitulado “O Precipício: o Risco Existencial e o Futuro da Humanidade”. Nesta obra, Ord estima, talvez de forma dramática, que a probabilidade de extinção humana durante este século é de 1 em 6, e defende que a humanidade deve ter como imperativo moral planear de antemão e preparar-se para o pior, protegendo o presente, mas também o futuro. Se a humanidade se extinguisse ou regressasse à Idade da Pedra em resultado de um acontecimento extremo, o dano não estaria confinado aos 7,8 mil milhões de seres humanos que habitam o planeta, estender-se-ia a todos os seres humanos que nunca viriam a existir como consequência. Embora tudo isto possa soar rebuscado, dada a dimensão, merece que paremos um momento para refletir a fundo.

O planeamento e a preparação para acontecimentos de baixa probabilidade mas elevado risco serão, certamente, encarados por muitos como desnecessários e demasiado dispendiosos para que possam ser justificados razoavelmente. Seriam precisas vontade política e cooperação internacional. Infelizmente, na conjuntura atual, países líderes à escala mundial, como os EUA, estão a retirar-se de organizações internacionais (caso da OMS). É, por isso, particularmente difícil imaginar as nações a unirem-se para debater e delinear estas estratégias. Esperemos que um dia não se venham a arrepender.

Ricardo Evangelista é analista sénior da ActivTrades