A importância de humanizar a tecnologia

Ao longo dos anos, a tecnologia avançou, os processos mudaram e o medo dos colaboradores perderem os seus empregos aumentou porque os robôs estão a ganhar cada vez mais relevância. As mudanças tecnológicas exigem uma boa compreensão das ferramentas utilizadas e mudanças na forma como as empresas executam as tarefas. Atualmente, a procura de transformação não é apenas digital, mas também ocorre na forma como as pessoas pensam. A humanização da tecnologia nas empresas cria a necessária ligação dos colaboradores às mudanças digitais e maximiza o fluxo de trabalho diário.

As empresas que transformarem o seu ambiente de trabalho dominado pela tecnologia num ambiente humanizado serão mais competitivas e atrairão mais talento. Hoje, foi imposto um modelo de trabalho em que as empresas devem participar investindo nas pessoas. A sua sobrevivência futura depende disso. O principal desafio dos gestores é melhorar e humanizar o espaço de trabalho. Ao reconhecerem as oportunidades neste novo ambiente de trabalho, as empresas podem desenvolver um guião para resolver um dos grandes paradoxos atuais.

Como humanizar os processos tecnológicos

Deve ser criada uma mudança de mentalidade nos trabalhadores para que a empresa possa evoluir de forma positiva através da inclusão da tecnologia, e os trabalhadores devem ter uma predisposição para a aceitar, para viver e evoluir com ela. Por este motivo, é necessário promover programas de formação destinados à utilização da tecnologia para que todos os colaboradores, com maior ou menor experiência, se familiarizem com ela e com a sua aplicação em burótica ou software de gestão.

A humanização da tecnologia é a solução sustentável para o futuro, à medida que as nossas esferas pessoal e profissional se fundem frequentemente. Permite que as pessoas trabalhem de forma mais eficaz para proporcionar valor duradouro ao negócio, e já está a acontecer mais claramente em setores como a educação e os cuidados de saúde, onde é fundamental para o seu progresso e o dos seus clientes.

Humanizando a Tecnologia na Educação

No setor da educação, a integração da tecnologia ajuda a simplificar o processo de aprendizagem. Adapta-se às necessidades de cada aluno, facilita o trabalho de equipa, dá aos alunos uma voz e prepara-os para o futuro, bem como se adapta às necessidades dos professores ao avaliar e concentrar-se em atividades com maior valor acrescentado. A utilização da tecnologia educacional como recurso de apoio enriquece o processo tradicional de ensino, uma vez que se tem demonstrado que melhora a aprendizagem, bem como cria as condições para estudantes e professores interagirem num ambiente de prática e aprendizagem.

Humanização da tecnologia nos cuidados de saúde

No setor dos cuidados de saúde, a COVID-19 tem sido um elemento-chave para o desenvolvimento da humanização, especialmente nos cuidados aos doentes, melhorando os cuidados de saúde. Existem já projetos de implementação de salas digitais em hospitais em Espanha nas quais os pacientes têm acesso a dispositivos eletrónicos para receber os cuidados e recursos necessários durante a sua estadia, para além de poderem consultar os seus relatórios médicos, consultas e recomendações de saúde para uma melhor recuperação.

Outro exemplo são os assistentes digitais de informação do paciente cirúrgico, ou seja, um sistema para os familiares dos pacientes terem informação em tempo real sobre o progresso da operação que está a ser realizada nesse momento.

A tecnologia humanizante é fundamental para tornar a vida dos seres humanos mais confortável e gratificante. Colocar as pessoas no centro da utilização da tecnologia é essencial para que as empresas e negócios em todo o mundo cumpram o seu papel fundamental, que é o de facilitar a vida de todos nós. A humanização da tecnologia ajuda as empresas e instituições a evoluir e crescer em conjunto com os seus clientes e colaboradores.

Paulo Barreira, Sales Director de Portugal da TP-Link