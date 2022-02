A importância do plano estratégico: antecipar o futuro nas empresas

Um plano estratégico de negócio a dois ou três anos é fundamental para as empresas qualquer que seja a sua dimensão ou setor de atividade. É através deste que são projetados os objetivos, metas e o propósito da empresa.

Tais indicadores do plano estratégico dão previsões aos stakeholders para onde e de que forma a empresa se propõe chegar no futuro para atingir esses objetivos.

Diante do cenário dinâmico de incerteza que atualmente enfrentamos, que esperamos de pós-pandemia com empresas a atravessarem sérias dificuldades, o planeamento estratégico é uma atividade vital. O objetivo é demonstrarem como vão manter a continuidade das operações e projetar a sua atividade para demonstrar a sua proposta de valor.

A criação de um plano estratégico é onde entra a consultoria financeira que deve ter como foco a definição e a forma como as empresas devem aplicar os seus recursos de forma a alcançar os seus objetivos de curto e longo prazo. Define as linhas de ação, metas, recursos, responsabilidades que tornam o plano concretizável e dimensiona os esforços necessários para que as empresas cheguem onde desejam e no prazo planeado.

Quando estamos em parceria com os gestores e empresários que procuram uma parceria do consultor financeiro as respostas que precisamos de obter para a criação de um plano estratégico são onde estão, para onde querem ir e como pretendem chegar lá?

O processo de consultoria começa com uma análise rigorosa da envolvência da empresa, recorrendo a ferramentas de gestão como a análise SWOT muito utilizada pelas empresas para o diagnóstico estratégico. Esta análise identifica os pontos fortes (Strenghts), pontos fracos (Weaknesses), fatores internos, as oportunidades (Opportunities) e ameaças ou riscos (Threats) que são fatores externos.

Esta análise permite estabelecer prioridades de atuação e ver quais os riscos a considerar e os problemas que são necessário resolver, assim como, as vantagens e as oportunidades a potenciar e explorar.

Esta análise do consultor financeiro é complementada com uma robusta e realista previsão de vendas em articulação com as condições do mercado e as capacidades da empresa.

Numa etapa seguinte são fixados os objetivos e metas em que tanto o histórico, no caso de empresas já maduras, como as metas futuras são reavaliadas. Os objetivos são sempre quantificáveis, a título de exemplo o de estar entre as cinco maiores empresas do seu setor ou alcançar determinada faturação anual.

Após a análise do ambiente da sua organização interna que servirá de diagnostico definimos a forma de atuação da empresa, alavancando os seus pontos fortes e melhorando as suas fragilidades. Cada estratégia deve servir a pelo menos a um objetivo.

Por último definimos um programa exaustivo e detalhado de ações cuja materialização será de forma a criar a viabilidade entre objetivos e estratégias, sendo que no meio estão espelhados os custos, prazos e os responsáveis para a sua implementação.

O planeamento estratégico segue um fluxo racional em que cada etapa é cumprida possibilitando revisões periódicas sempre que necessário.

Este é sem sombra de dúvida um instrumento de gestão relevante para as para o crescimento e sustentabilidade das e organizações, além de possibilitar um novo rumo para as empresas que enfrentam situações complicadas a nível externo ou interno.

Paulo Garrett, managing partner da GlobalWe