A importância dos aumentos salariais na produtividade

Está para breve, em sede de concertação social, o início da reflexão para o acordo de médio prazo (2022/2026) para melhoria de salários, competitividade e rendimentos. É um tema importantíssimo para os cidadãos e para o próprio governo. No limite, o que a maioria dos portugueses que votaram no PS quer, é ver a sua vida melhorar, nomeadamente, através do aumento do poder de compra. E é uma aspiração justa.

Infelizmente, as externalidades não estão a ajudar - pandemia, guerra, inflação -, o que fará com que se torne um verdadeiro desafio para o governo levar este desígnio a bom porto. No que respeita à componente salarial, a única coisa que o governo pode fazer, de modo a influenciar os salários no setor privado, é aumentar o salário mínimo mais do que está previsto. Ainda é difícil ter uma posição fundamentada sobre o assunto, contudo, estou certo de que cada vez mais pessoas irão ganhar o salário mínimo, que cada vez mais, se aproxima assustadoramente do salário médio.

O salário médio no setor privado não se aumenta por decreto, lei ou decreto-lei. Os salários médios são definidos pelo mercado, pela oferta e procura de empregos, e pela capacidade de, quem recruta, pagar a quem quer recrutar. E isso tem a ver com a produtividade das empresas, ou seja, com o quanto podem ganhar com cada nova pessoa que contratam. Nenhuma empresa pode pagar salários a um nível tal que deixe de apresentar lucros. E o aumento da produtividade pode fazer-se de duas formas: vendendo mais caro aquilo que se faz, diminuindo os custos de produção, ou ambas. E as duas opções dependem da capacidade e genialidade de pessoas.

São as pessoas que definem as estratégias, são as pessoas que organizam e que executam. Pela minha experiência de muitos anos, de observador atento do mercado de trabalho, sou levado a concluir que, em muitos casos, não temos as pessoas certas nos lugares certos e, em outros, falta a capacidade de as motivar para fazerem mais e melhor. E porquê? Pela rigidez do mercado de trabalho. Despedir é muito difícil, o que faz com que as pessoas se acomodem, muitas vezes, a trabalhos enfadonhos, mas seguros. Acredito que o fenómeno de que recentemente tanto se fala, ocorrido nos EUA e designado "The Great Resignation", só não se verifica em Portugal, porque as pessoas não se podem dar a esse luxo. Não só ganham mal, e logo, têm poucas poupanças, como pode não ser fácil arranjar uma outra colocação devido à falta de mobilidade no mercado de trabalho, à exceção de algumas profissões cuja procura está sobreaquecida.

Se fosse fácil despedir, o incentivo para a melhoria seria tremendo, como mostra o desempenho das pessoas quando têm contratos a prazo. Se houvesse maior facilidade em despedir, haveria muito mais vagas no mercado de trabalho para contratar e, assim, não só as empresas poderiam adequar ao momento as suas necessidades de pessoas à oferta do mesmo, como os indivíduos teriam mais facilidade em encontrar empregos gratificantes. E isso poder-se-ia fazer com o apoio do Estado, através de um modelo de "flexisegurança", como já foi pensado há uns anos. Na prática, isto faria com que a dinâmica do mercado de trabalho aumentasse, as pessoas estivessem mais motivadas e felizes, e as empresas fossem mais produtivas, permitindo, assim, salários médios mais altos.

Estamos na altura certa para fazer essas mudanças. O mercado de trabalho está numa dinâmica em direção ao pleno emprego; todos clamam pela melhoria do salário médio; a esquerda radical, cuja militância em muito depende dos salários baixos e das pessoas desfavorecidas está fora do arco da governação; e temos um governo apoiado por uma maioria absoluta.

É claro que esta não é a única medida que resolve miraculosamente tudo. No entanto, muda a estrutura do mercado laboral no sentido certo (como demonstram países mais produtivos do que o nosso), permitindo ter pessoas com maior poder de compra, empresas mais competitivas e mais receita fiscal, sem ter de se aumentar taxas e taxinhas.

Espero que esta potencial realidade seja abordada em sede de concertação social.

Fernando Neves de Almeida é partner da Boyden