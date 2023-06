A indústria do futuro faz-se de energia sustentável

Todos os setores têm um papel fundamental na transição energética rumo à neutralidade carbónica, essencial à sustentabilidade da sua atividade, do ecossistema e de qualidade de vida em sociedade. A indústria não é exceção e se Portugal quer responder às metas europeias e estar na linha da frente de um futuro mais limpo, é urgente que todas as partes envolvidas desenvolverem e implementarem soluções eficazes.

O Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo da Finlândia revelou este ano que uma limitação mais rigorosa da poluição na indústria e na energia poderia evitar cerca de 37.000 mortes na Europa. Dessa forma, a estratégia de descarbonização no mundo passa pela sustentabilidade ambiental, mas também preservação da vida humana e deve, cada vez mais, contemplar uma concertação entre setores e opções verdes disponíveis. É preciso tirar partido do que existe, já hoje, ao seu alcance e fomentando a Investigação&Desenvolvimento de outras soluções para o futuro, com foco na reutilização, reciclagem e renovação destas fontes.

Já existe um esforço de mudança e inovação nesse sentido em vários setores. A mobilidade, por exemplo, está a investir, a par de veículos elétricos, em combustíveis produzidos a partir de resíduos para descarbonizar veículos ligeiros e pesados, utilizando a frota hoje em circulação e reduzindo em mais de 90% as emissões poluentes. Diz-nos também o Eurostat que quase 60% da energia consumida em Portugal entre 2020 e 2021 proveio de fontes renováveis, o que revela não só como as energias verdes ocupam cada vez mais (e de forma merecida) um papel essencial no abastecimento e funcionamento da rede nacional, mas também que é possível responder às necessidades de consumo através destas opções sustentáveis.

Pelo contrário, os setores difíceis de eletrificar, como a indústria, apresentam este desafio, pelo que a descarbonização parece mais lenta - por isso mesmo, é urgente que a indústria olhe para outras alternativas para descarbonizar a sua atividade. Os fuels alternativos e outras fontes verdes são tão ou mais rentáveis que os tradicionais combustíveis fósseis, reduzindo eficazmente os gases poluentes na atmosfera sem comprometer a performance na produção industrial.

Em simultâneo, ao aproveitar resíduos que, de outro modo, seriam descartados, estes fuels fazem da indústria uma promotora da economia circular, pela valorização do ciclo de vida da matéria, e da sustentabilidade ambiental - ora porque os resíduos não são descartados incorretamente no mar, nos solos ou nos sistemas de canalização.

Ao ritmo acelerado a que as alterações climáticas evoluem e ameaçam todo o ecossistema, todas as partes interessadas com papel de destaque na transição energética devem procurar responder com urgência a uma mudança efetiva e eficaz. Em Portugal, existem produtores, existe capacidade instalada e existem resíduos para transformar. O passo seguinte e essencial está nos intervenientes da indústria, para que transformem também a sua abordagem de forma holística, dos resíduos aos recursos, da vida humana à economia, olhando para o papel que devem ter na sustentabilidade do ecossistema como um todo.

Nuno Matos, Diretor-Geral da Eco-Oil