A indústria dos cosméticos não é assim tão bonita

No Dia da Terra de 2008, uma autora mais ou menos desconhecida foi ao então incrivelmente popular talk show de Oprah Winfrey. Sophie Uliano apresentava ali ao mundo o seu livro e projecto online, Gorgeously Green, que preconizava, entre outras coisas, uma transformação radical da forma como encaramos e utilizamos produtos de beleza.

A leitura desse livro, e principalmente as pesquisas subsequentes, convenceram-me a deitar fora todos os cosméticos industriais, que possuía em casa (além dos detergentes, lixívias, contentores de plástico para comida e outros produtos que, de repente, se assomavam questionáveis). Através do projecto Gorgeously Green descobri o Environmental Working Group (EWG) e o seu trabalho intensivo para dar ao público informação que de outra forma não estava disponível: quão tóxicos são os produtos que colocamos na pele?

A resposta, na altura, era "muito." Catorze anos depois, não mudou assim tanto. É isso que fica demonstrado no documentário "Not So Pretty", que pode ser visto na HBO Portugal em quatro episódios de cerca de meia hora cada. Debruça-se sobre os cabelos, as unhas, os cuidados de pele e a maquilhagem.

Este trabalho de Kirby Dick e Amy Ziering, conhecidos pelos documentários "Allen v. Farrow", "On The Record" e "The Hunting Ground", é praticamente serviço público. Expõem a forma como a indústria da beleza, que vale biliões de euros anualmente, utiliza componentes químicos com efeitos disruptivos do corpo humano e mesmo quando confrontada com casos graves resiste à mudança.

Quando deixei de usar tanto produtos de supermercado como de perfumaria, porque descobri que a nível de componentes tóxicos o preço não é relevante, percebi que isto parecia exótico e algo ridículo para a maioria das pessoas. A ideia era que, se uma marca de champô está disponível nas prateleiras, é porque todos os seus componentes foram testados e são seguros.

Ora, o que esta série alega é que não é bem assim. As doses em cada frasco de champô até podem ser baixas e não ultrapassar o que é indicado pelos reguladores. Mas nós usamos dezenas de produtos diariamente, durante trinta, quarenta, cinquenta anos. É gel de banho, amaciador, sabonete líquido, pasta de dentes, desodorizante, creme para os olhos, creme para o pescoço, tónico, exfoliante, acetona para as unhas, verniz, base, batom, máscara, gel fixante, sérum para as pontas, um número incrível de produtos uns em cima dos outros.

Essa acumulação é prejudicial, argumenta este novo documentário da HBO. Até doses ínfimas têm efeitos, por exemplo, no sistema endócrino. Os bebés nascem já com indicadores de contaminação.

Isto já era assim em 2008, mas na mais de uma década que se passou houve um efeito pernicioso da gradual consciencialização dos utilizadores. Percebemos que era bom evitar os parabenos e os ftalatos e começámos a levar isso em conta na hora de escolher um produto. As marcas acenaram, mas em muitos casos limitaram-se a fazer "green washing."

Por exemplo, substituindo um elemento prejudicial por outro tão prejudicial mas com menor má reputação. Ou pior: segundo o documentário, os produtos para bebé da Johnson & Johnson que dizem não ter ftalatos continuam a contê-los. Os cineastas alegam que testaram os produtos e descobriram neles componentes que o rótulo diz não conter.

O caso da empresa é complicado, porque sempre foi associada a uma marca segura para bebés e viu-se envolvida num escândalo legal de grandes proporções, pela associação do seu pó-de-talco a cancro. Neste momento continua a ser alvo de mais de 38 mil casos em tribunal, depois de ter chegado a acordo para o pagamento de muitos milhões de dólares em 2021. A empresa retirou os produtos com talco nos Estados Unidos e Canadá mas continua a vendê-los noutros países.

Este problema é complexo, porque os consumidores não têm como avaliar alegações de um lado ou do outro. Se as marcas dizem que é seguro mas há estudos científicos a dizer que não, o que fazemos com isto? Desconfiamos de todos? Usamos sabão azul e branco?

Perante evidências, a alteração de fórmulas deveria ser pacífica. Ninguém devia pôr amianto na cara ao engano.

Agora é mais fácil substituir os produtos de sempre porque as alternativas são melhores e mais eficazes do que eram há catorze anos - cheguei a usar nozes de saponária para lavar a roupa, e 0/10 não recomendo. Mas é preciso fazer um trabalho constante de pesquisa. Vou às lojas de smartphone na mão, verificando através de apps como a da EWG (sem fins lucrativos) se um produto é ou não recomendável. Não deveria ter de fazer isto.

Resta-nos melhorar o acesso à informação e questionar as empresas. Questionar, para lá do marketing, se aquilo que nos estão a vender é ainda pior que banha da cobra -um veneno.