A indústria tem de se transformar: uma recomendação prática

Os desafios que a indústria enfrenta neste momento são difíceis: perturbações na cadeia de distribuição, confinamentos recorrentes e restrições contínuas às viagens, para nomear apenas alguns. Todos estamos à procura do equilíbrio entre ultrapassar estes desafios e trabalhar para um futuro em que sejamos mais resilientes, sustentáveis e eficientes.

No entanto, os esforços que fazemos atualmente não são suficientes. Estamos a ser demasiado conservadores. Precisamos de despender uma parte mais significativa da nossa energia coletiva no lado prático do "como" - o "como podemos lá chegar com ações imediatas". Temos tecnologias e soluções inovadoras paradas nas prateleiras à espera de serem implementadas.

A consultora McKinsey considera que a Europa opera a apenas 12% do seu potencial digital e que os EUA estão numa situação apenas ligeiramente melhor, com 18%. Ou, se olharmos para esta questão de outro prisma: a produtividade desbloqueada pela economia digital pode criar entre 60 e 65 milhões de empregos na Índia, e representar até 45% das receitas da indústria da China até 2030.

O problema: soluções fechadas

Tudo isto demonstra de forma clara que as tecnologias digitais são a chave para a resiliência, a sustentabilidade e a eficiência. Todos trabalhamos com automação há tempo suficiente para o saber. Precisamos de digitalizar todas as coisas, integrar, medir, monitorizar, adaptar e repetir com base nos dados. Dizê-lo desta forma é muito simplista, mas transmite a ideia de base. Mas então, se sabemos o potencial da digitalização, o que está a impedir-nos de desbloquear todo o seu poder?

Talvez seja surpreendente, mas os constrangimentos de uma natureza muito mais histórica e psicológica do que técnica. Há muito tempo que a capacidade dos fabricantes e das indústrias para inovar tem estado restringida por sistemas de automação industrial fechados e privados. As abordagens e ferramentas de automação existentes estão atualmente limitadas pelo facto de os fornecedores se fecharem, e dessa forma não estarem otimizadas para a criação e gestão de dados modernos e dos sistemas centrados no software. Quando as soluções dos fornecedores não podem comunicar entre si, a capacidade de uma empresa levar a cabo a sua transformação digital é bastante limitada.

A solução: automação universal

A adoção de uma camada de automação padronizada, comum aos vários fornecedores, pode trazer grandes oportunidades para o crescimento e modernização da indústria. Pensemos na automação universal como o nascimento de uma nova App Store de automação industrial.

Normas comuns e a colaboração de toda a indústria também são fundamentais para promover a inovação. Há já muito tempo que mundo das TI compreendeu os benefícios das plataformas operacionais abertas - o setor industrial tem agora uma oportunidade valiosa para replicar esse sucesso.

Naturalmente, é compreensível que muitos fornecedores tradicionais de automação industrial se sintam desconfortáveis com este tipo de mudança. Afinal de contas, conceitos como "interoperável" e "portátil" remam contra os seus modelos de negócios de longa data.

No entanto, aquilo que começa por ser uma atitude de autopreservação da sua parte pode rapidamente transformar-se em fragmentação e obsolescência aos olhos do mercado.

O momento de mudança é agora

Estamos sempre a perguntar-nos: como podemos tornar-nos mais resilientes, eficientes e sustentáveis? A resposta é: abraçando a interoperabilidade. O padrão IEC 61499 que possibilita a automação industrial também cria a envolvente certa para uma revolução industrial - a quem estão intimamente ligadas uma maior resiliência, eficiência e sustentabilidade .

Esperamos ver toda a indústria a seguir os nossos passos nesta caminhada de abertura. Ao proporcionar mais valor ao utilizador final, uma abordagem interoperável aumentará o investimento em automação - o que, por sua vez, significa novas receitas, novos modelos de negócio e novos clientes para os fornecedores e integradores da área da automação.

Esta mudança não é um jogo em que um só vencedor recebe tudo. Todas as indústrias, clientes, fornecedores e utilizadores finais beneficiarão de um mercado de automação mais livre, aberto e competitivo. Tudo o que é necessário agora é a colaboração entre os principais agentes da indústria e os fornecedores de automação para dar o impulso final ao processo.

É tempo de sermos práticos: abracemos as normas. Adotemos a tecnologia. Comecemos a construir as indústrias do futuro - hoje mesmo!

Jean-Pascal Tricoire, Charmain & CEO, Schneider Electric