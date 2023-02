A influência que as mulheres têm no mundo tecnológico

O Dia Internacional da Mulher e das Raparigas na Ciência foi implementado pela UNESCO para reconhecer o papel crítico que as mulheres desempenham na ciência e na tecnologia em todo o mundo e é comemorado a 11 de fevereiro.

A maioria das indústrias são dominadas por homens, mas durante muitos anos, as mulheres desempenharam um papel importante no mundo do setor automóvel e conseguiram destacar-se e lidar com a pressão. Mary Anderson é um exemplo de uma figura feminina na indústria automóvel. Em 1903 patenteou o limpa pára-brisas manual após conduzir num trolley e reparou que os painéis das janelas dianteiras precisavam de ser abertos para que se pudesse ver a estrada.

Depois, em 1917, Charlotte Bridgwood atualizou a invenção de Anderson, patenteando limpa pára-brisas automáticos e operados electronicamente. Infelizmente, ambas as patentes expiraram, e o trabalho das duas mulheres não recebeu qualquer elogio.

Temos também de dar crédito às ideias de Florence Lawrence que ainda hoje utilizamos nas nossas estradas. Além de ser uma estrela de Hollywood, Lawrence inventou as características de sinalização do carro e a luz de travagem na traseira do carro. Outro exemplo de uma mulher no setor automóvel foi Denise McCluggage, uma piloto de corridas, jornalista, fotógrafa e autora. Nos anos 50, tornou-se a primeira piloto feminina a ganhar o evento de carros desportivos no Thompson Raceway, em Connecticut, num Porsche RS.

Em 1974 a linha de montagem da Volkswagen em Wolfsburg deu um passo em frente, sendo assim mencionada num artigo do New York Times, quando a empresa aboliu a categoria de salário mais baixo, conhecida como "salário feminino". Além disso, as mulheres começaram a conduzir os automóveis acabados das correias transportadoras para os estacionamentos próximos, o que era um trabalho apenas de homens.

Um recente artigo (Expresso) mostra que o mercado de trabalho mudou desde os anos 70 em Portugal. A taxa de trabalho ativo feminino aumentou de 45,1% em 1983 para 54,3% em 2019, o último ano antes dos efeitos da Covid-19. Mais mulheres, melhor educação, reforço do peso do serviço e aumento da proteção social foram as principais transformações.

Embora as mulheres tenham feito enormes progressos no sentido de aumentar a sua participação no ensino superior, estão ainda sub-representadas nestes campos. Quando existe uma oportunidade, qualquer pessoa pode estar à altura do desafio e alcançar grandes feitos, independentemente do seu sexo, idade ou raça. As mulheres apresentadas acima são dos nossos exemplos favoritos do passado que achamos que faz sentido trazer para o presente e, mais importante ainda, para o futuro.

O meu nome é Maria Inês Monteiro e tenho 29 anos de idade e, falando da minha experiência pessoal, tive muitas influências de muitas mulheres diferentes. Todos temos as nossas mães, avós, tias, primas e namoradas, mas quando olho para trás, lembro-me também de professores de Matemática e de Português no 9º ano que tiveram um enorme impacto na minha educação, por exemplo. Quando fui para a universidade, mudei-me de Braga para Lisboa, onde me inscrevi numa escola de Engenharia onde a maioria dos alunos eram homens. Felizmente, posso dizer que foi uma experiência incrível onde sempre me senti à vontade. Já trabalho há três anos e, na minha opinião, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens no trabalho. Damos o mesmo número de oportunidades e responsabilidades, independentemente do 'género'. Juntei-me à VWDS em Setembro do ano passado e estou num ambiente aberto onde posso partilhar as minhas opiniões que me levarão a prosperar e a alcançar os meus objectivos pessoais e de equipa.

O meu nome é Ana Isabel Fernandes, e tenho 43 anos de idade. Testemunhei o início da era da tecnologia, mas quando era adolescente, os telemóveis e a Internet ainda não faziam parte da nossa existência, por isso, os meus planos não passaram pela tecnologia, nem nada relacionado. Escolhi Ciências Sociais porque, para mim, a vida era sobre pessoas. A tecnologia avançava de uma forma ainda lenta e silenciosa e quando começou a entrar nas nossas vidas, percebemos que estávamos dependentes de algo que até há alguns anos atrás era desconhecido mas que se tornou um novo mundo mágico! Os anos passaram, e eu sou uma pessoa com formação em ciências sociais, sou mãe, e trabalho em IT. O mundo das IT é muito democrático, por isso ser das ciências sociais, ou outra área que não a informática, não é relevante - há espaço para todos e essa é uma das coisas que tornam este trabalho muito interessante, porque reúne pessoas com perspectivas diferentes.

Ser mãe enquanto se trabalha em IT, esse é o verdadeiro desafio. Esta área e as crianças têm muito em comum, ambas são desafiantes, crescem depressa, mudam ainda mais depressa, e nunca são aborrecidas. Nos primeiros tempos tive de fazer escolhas difíceis, porque em IT a velocidade combinada com a qualidade, é tempo e energia consumidores. Com o tempo aprendi que a chave é o equilíbrio e a gestão do tempo, mas até chegar a esse ponto já perdi alguns momentos com o meu filho, mas como tudo na vida aprendemos: crescer, e tentar fazer diferente da próxima vez. Se eu pudesse voltar atrás, mudaria o meu emprego? Definitivamente não. Aprendo coisas novas todos os dias, nunca há um momento aborrecido, e nesse ponto, é muito semelhante com a maternidade.

No Dia Internacional da Mulher e das Raparigas na Ciência, queremos sensibilizar para a igualdade de género e o empoderamento das mulheres. Mulheres e raparigas podem dar um contributo crucial e juntos podemos trabalhar para termos um mundo melhor onde nos sintamos seguras e ouvidas.

Maria Inês Monteiro e Ana Isabel Fernandes, SAP SuccessFactors Consultants na Volkswagen Digital Solutions