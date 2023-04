A Inovação e as Tecnologias Digitais

​​​​​Neste Dia Mundial da Criatividade e da Inovação não podia deixar de relevar o papel que as tecnologias digitais têm na solução de problemas globais e na estratégia e sucesso empresarial. Em particular nos últimos anos, a transformação digital assumiu um papel diferente, uma vez que não só se tornou parte integrante das respostas das empresas aos desafios do dia a dia como está a contribuir, cada vez mais, para inovações radicais, desafiando o status quo e facilitando a implementação de novos modelos empresariais.

Enquanto muitas empresas estão a trabalhar em transformações graduais para melhorar os serviços oferecidos aos clientes finais ou para aumentar a produtividade, as mais inovadoras estão a ajudar a construir uma sociedade mais sustentável. Estas empresas escolhem atuar tanto sobre os impactos ambientais, tornando o digital mais ecológico, como sobre a sustentabilidade enquanto motor de desenvolvimento, utilizando tecnologias digitais para novas e eficientes infraestruturas e sistemas energéticos, utilizando algumas tecnologias, tais como a IoT e o Blockchain. Além disso, através de soluções como a Análise Avançada e Inteligência Artificial, é possível criar soluções que nos permitem antecipar cenários de forma muito exata.

A digitalização e a integração com o mundo físico está a originar a "Revolução Phygital", apoiando a transformação de infraestruturas, melhorando serviços públicos, como a gestão da energia e da água, a mobilidade, e otimizando a reciclagem de resíduos.

Na Minsait estamos constantemente a trabalhar em três direções em simultâneo: inovação, sustentabilidade e tecnologia. Por exemplo, desenvolvemos tecnologias que permitem a integração dos consumidores como atores ativos na gestão do sistema elétrico. A Onesait Utilities, a nossa solução integrada de gestão empresarial de energia, inclui ferramentas que facilitam o autoconsumo e a integração dos recursos energéticos distribuídos.

De forma a apoiar os nossos clientes para serem mais disruptivos, lançámos recentemente a Minsait Xtudio, a nossa unidade de inovação e desenho de experiências para facilitar a identificação e lançamento de uma nova geração de modelos de negócio, produtos e serviços diferenciais. Através de técnicas e metodologias inovadoras, uma equipa altamente qualificada em design de novas interfaces digitais, em conjunto com capacidades de realidade virtual e experiências imersivas, conseguimos projetar as possibilidades de negócios que se abrem no Metaverso e ambientes virtuais.

Neste Dia Internacional da Inovação é importante ainda distinguir inovações incrementais e radicais. Ambas são necessárias e o importante é encontrar o equilíbrio certo. Quando falamos de inovações incrementais referimo-nos, por exemplo, à maximização da produtividade ou, em geral, a todas as soluções que permitem uma melhor manutenção preditiva ou redução de custos. Tais como os robots de automatização, que ajudam na automatização de processos repetíveis, ou a análise avançada, que facilita a manutenção preditiva. A inovação incremental concentra-se em fazer melhorias ou ajustes graduais em produtos, processos ou serviços existentes. Enquanto a inovação incremental é focada em melhorar o que já existe, a inovação radical é focada em criar algo novo e disruptivo. Ambas podem ser importantes para as empresas e para a sociedade como um todo, dependendo das necessidades e dos objetivos específicos

Vicente Huertas CEO da Minsait, uma empresa da Indra, em Portugal