A inovação não é para as startups

Apesar da ideia generalizada de que as startups são o lugar por excelência onde se produz mais inovação, isto não é bem assim.

Esta pode ser uma conclusão surpreendente à primeira vista, por isso valerá a pena analisá-la mais a fundo. A inovação, muitas vezes utilizada para descrever qualquer rasgo de criatividade ou uma novidade pontual, é o resultado de um processo bastante exigente e disciplinado que requer um investimento significativo de recursos no longo prazo. Uma inovação é, assim, uma novidade que deu resultados, ou seja que acrescentou algum tipo valor.

Quando, em cada dez startups, cerca de nove falham e apenas uma tem sucesso, podemos mesmo continuar a dizer que a inovação acontece dentro das startups? Se considerarmos que, dentro daquelas nove que falharam, pelo menos em quatro isso aconteceu, porque não existia necessidade para o produto que desenvolveram, podemos, ainda assim, considerar que inovaram?

Apesar de o termo startup ter sido inicialmente utilizado para descrever indiscriminadamente qualquer iniciativa empreendedora, no contexto atual, este refere-se exclusivamente a um tipo de organização com recursos muito limitados, em que os fundadores conduzem uma “experiência” durante a qual tentam, num período relativamente curto, desenhar e comercializar um único produto ou serviço na expectativa de resolver um problema de um número (inicialmente) reduzido de clientes.

Ora, uma das condições considerada fundamental para desenvolver inovação numa organização é que esta se permita sacrificar alguns dos seus resultados de curto prazo pelos de longo prazo. Isto porque os produtos e serviços inovadores apresentam frequentemente um fraco desempenho nas suas primeiras iterações, mas este valor cresce exponencialmente nas iterações seguintes. O tempo necessário para este processo está relacionado com a intensidade de recursos investidos e o conhecimento disponível na organização.

Por conseguinte, a natureza efémera das start-ups, os seus recursos limitados e a pressão dos investidores com perfis tipicamente “oportunistas” que exigem retornos milionários no muito curto prazo afastam este tipo de organizações, assim como qualquer outra empresa com objetivos de liquidez no curto prazo, dos ambientes mais propícios ao desenvolvimento da inovação.

De facto, as start-ups introduzem sobretudo produtos de baixo desempenho e, muitas vezes, irrelevantes para as necessidades atuais do mercado. Isto não significa contudo que elas não desempenhem um papel crucial dentro do processo inovador. Com efeito, o esforço e o insucesso de muitas destas empresas abrem caminho para inovações que mudam os mercados e o mundo. O telemóvel, o avião e até o carro elétrico são alguns dos exemplos de inovações que, quando surgiram, não passavam de novidades sem valor para o mercado e assim permaneceram por várias iterações.

Podemos, então, concluir que as startups são essenciais para que aconteça inovação, mas muito frequentemente não são onde esta acaba por gerar mais valor. O desafio é aproveitar o conhecimento Startups gerado pelas startups que falharam, e torná-lo disponível para que outras empresas e empreendedores os possam valorizar e assim se possa desenvolver a inovação.

Tiago Ferrão é consultor em Inovação da Ready2innov