A insuficiência inovativa da Europa

Estamos a viver cada vez mais num mundo bipolarizado onde o papel da Europa está numa encruzilhada. Com a crescente competição por recursos, tanto humanos como materiais, a Europa não se tem conseguido afirmar num plano internacional, muito devido à falta de consenso entre os parceiros da UE. Num mundo cada vez mais dependente da ciência, tecnologia e inovação, a Europa encontra-se quase totalmente dependente de países terceiros na componente tecnológica, e na vertente científica depara-se com uma crescente falta de competitividade, devido ao baixo nível de financiamento para o ensino superior e sistema científico. Por último, a inovação, que é um resultado da transferência de ciência para a sociedade com base num suporte tecnológico, estamos numa posição bastante inferior às economias mundiais de referência.

Na tecnologia é incompressível a falta de estratégia europeia nas últimas duas décadas para sectores críticos, como a produção de hardware, e de software de ponta. Para o primeiro, só agora é que a Europa está a dar os primeiros passos para uma estratégia concertada para fábricas de ponta para a fabricação de chips de última geração. Contudo, devido ao arranque tardio, a Europa está confrontada com uma estratégia americana equivalente, mas com bastante mais financiamento, mas ambas motivadas pela disrupção sentida nas cadeias logísticas durante a pandemia de covid-19. Na componente de software, podemos usar o exemplo de computação em nuvem (cloud computing), onde a Europa está totalmente dependente das grandes empresas tecnológicas americanas. Esta falta de competitividade, além de ser uma grave desvantagem económica, coloca em causa alguns princípios base da UE, nomeadamente o da privacidade, devido à implementação não efectiva do Regulamento Geral sobre Protecção de Dados (RGPD). Com enquadramentos legais totalmente díspares entre a Europa e o resto do mundo, o uso de empresas estrangeiras pode não garantir todos os requisitos necessários, tal como a transferência de dados pessoais não consentidas para territórios não europeus, para tratamento de dados, como é exemplo o estabelecimento de perfis para publicidade dirigida.

No campo científico e, por consequente, na inovação, estamos deparados com um subfinanciamento crónico do ensino superior e do sistema científico, onde a situação em Portugal é particularmente melindrosa num contexto europeu já de si complicado. A fuga de talentos nacionais, e a nossa incapacidade de atrair talento estrangeiro, pode a médio prazo colocar em risco o nosso sistema científico e industrial com graves consequências para a sociedade. Apesar de nos últimos anos termos tido excelentes iniciativas com financiamentos que aproximam as universidades às empresas, como é o caso do antigo programa de financiamento Portugal 2020 e do "futuro" Portugal 2030, com claros ganhos societais, incorremos no risco de extinguir a ciência fundamental com os actuais níveis de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Sem a ciência fundamental, não podemos ter ciência aplicada, e como consequência não teremos inovação, e com isso não geraremos mais valias económicas. Por último, sem uma maior abertura para o risco, a incapacidade permanente da Europa em criar startups de referência permanecerá e levará a uma fuga continuada para o Silicon Valley e outros mercados de referência. Só através de fontes significativas de capital de risco é que conseguiremos inverter esta tendência europeia.

Rolando Martins, investigador do C3P, Centro de Cibersegurança e Privacidade, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto