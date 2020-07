A Inteligência Artificial aplicada às telecomunicações

Os gigantes tecnológicos estão entre as empresas mais valiosas do mundo, principalmente por terem encontrado uma forma de utilizar os dados de que dispõem para fazer previsões das preferências dos consumidores e personalizar as ofertas para uma maior aceitação e receita. Mas muitas empresas tradicionais, entre as quais estão alguns dos operadores de telecomunicações mais importantes, ainda fazem a gestão das suas bases de dados através de segmentações muito básicas, o que as impede de tirar partido do valor que essas bases de dados contêm.

Mas não é sempre assim. Um dos grandes operadores de telecomunicações com que a consultora Oliver Wyman trabalhou usou a inteligência artificial e o ‘machine learning’ para gerar todos os meses 55 milhões de ofertas personalizadas para a sua base de clientes, superando a segmentação tradicional. Estas ofertas foram a base das interações comerciais, representando 100 milhões de euros adicionais na linha superior da conta dos resultados apurados.

Desenvolvidas de modo correto, esta forma de abordar a gestão da base de clientes pode ajudar a maximizar os benefícios a favor de outros serviços oferecidos por subscrição – como seguros, banca, energia elétrica e cartões de crédito.

O êxito desta nova forma de gestão de base de dados de clientes exige uma profunda transformação no modo como se interage com os clientes, uma vez que a maioria das empresas do setor das subscrições não são de natureza digital. Exige, em especial, a colocação do cliente no centro da operação, o recurso a informação inteligente e uma operacionalidade omnicanal. Além disso, os canais de venda e serviço ao cliente devem aprender a utilizar estas novas ferramentas.

Milhões de clientes e dezenas de milhões de opções

O setor das telecomunicações mostra o potencial que pode representar esta mudança, porque muitas das empresas oferecem serviços semelhantes a preços quase idênticos: um movimento competitivo típico do setor consiste em campanhas de marketing baseadas em descontos. Os serviços tradicionais de televisão, acesso à internet e rádio convergiram, em muitos mercados, nas ofertas integradas num só pacote. Nos mercados competitivos, o clientes mudam de operador à procura de melhores ofertas, ou para beneficiarem de um preço mais baixos e de melhores condições do seu operador.

As empresas digitais de maior êxito encontraram a chave para escapar a esta lógica de destruição de valor. A tradução da fórmula para o setor das telecomunicações contaria com as seguintes componentes: em primeiro lugar, o desenvolvimento de algoritmos para trabalhar os perfis dos clientes, ou seja, analisar o uso dos serviços de telecomunicações e redes sociais para averiguar que tipo de serviço lhes interessa. Por exemplo, alguém que consome muitos dados móveis é um candidato ideal para uma oferta de dados ilimitados. Ou se três ou quatro pessoas estão frequentemente online numa casa com um contrato de internet e um único serviço móvel, isso significa que há mais clientes potenciais para o móvel.

Neste aspeto, o ‘machine learning’ pode melhorar a previsão do algoritmo, aprendendo com os erros passados e tendo em conta os gostos dos clientes com perfis semelhantes. Esta precisão pode reduzir notavelmente os custos dos operadores de telecomunicações, porque captar a atenção de um cliente através de agentes tem um alto custo e só vale a pena enquanto haja uma alta probabilidade de sucesso.

O ‘machine learning’ também pode determinar o preço que um cliente está disposto a pagar por um produto, portanto, qual das ofertas disponíveis tem maior probabilidade de êxito. O elemento seguinte da fórmula é a geração da ‘próxima melhor alternativa’. Consideremos dois clientes que podem estar interessados em dados móveis ilimitados além dos seus pacotes atuais. Um deles poderia estar interessado numa oferta de três euros a mais por mês, mas o outro só estaria disposto a mudar se o custo adicional fosse de dois euros. Então, se para o primeiro cliente a ‘próxima melhor alternativa’ consistiria numa oferta de dados ilimitados por três euros adicionais, para o segundo, seria a mesma oferta mas por dois euros mais. A cada cliente é atribuída uma ‘próxima melhor alternativa 2’: uma oferta opcional.

Também permite prever com maior exatidão se o valor potencial que se obterá com a ‘próxima melhor alternativa’ merece um contacto direto. Nalguns casos, quando seja provável que o cliente esteja disposto a pagar o suficiente para uma atualização dos serviços, um telefonema justifica-se. Em contrapartida, se o valor estimado que se obteria com o telefonema fosse demasiado baixo, então não mereceria a pena, mas este valor, no entanto, pode ser acrescentado ao perfil do cliente para ser usado em futuros contactos.

Participação da força das vendas

Quando a consultora Oliver Wyman adotou esta forma de trabalho com um operador de telecomunicações líder, apercebeu-se de que as ferramentas do ‘machine learning’ não são suficientes por si só. O seu papel não é o de substituir a força humana nas vendas, mas antes ajudá-la a ter um melhor desempenho.

Como consequência, investiu-se tempo e esforço na formação dos recursos humanos da assistência comercial e desenhou-se um novo sistema de incentivos, visualizado através de um esquema de semáforos de fácil compreensão para mostrar aos assistentes o volume da comissão que obteriam com cada transação. Se o cliente aceitasse a ‘próxima melhor alternativa’, o assistente ganharia a maior comissão possível; a ‘próxima melhor alternativa 2’ vendida, resulta numa comissão menor.

A aprendizagem das máquinas requer a aprendizagem dos humanos

A experiência da consultora Oliver Wyman mostra que o ‘machine learning’ é uma grande ferramenta, mas que deve ser combinada com a transformação integral dos métodos de trabalho das pessoas que a utilizam. Para levar a cabo esta mudança, o papel tradicional do diretor de produto deve ser complementado com a introdução de uma figura de ‘gestor da base de clientes’ e a integração das funções de tecnologia de informação, de business intelligence, marketing e vendas numa forma ágil de trabalho.

Quando se introduziu este procedimento, além de um aumento de 50% das receitas por cada interação, a empresa informou ter havido um aumento de 15 pontos percentuais nas taxas de aceitação a um ano e um aumento de 10% no tamanho da base de dados de clientes ativos. Estamos convencidos de que se poderia conseguir resultados semelhantes aplicando estes princípios numa ampla gama de setores com relações de longo prazo com os clientes, como sejam a televisão paga e a banca.

O primeiro passo para obter resultados mais parecidos com os dos líderes de retalho na venda digital é começar a agir como eles através da tecnologia.

Lorenzo Milans del Bosch, partner e Beatriz Lacave, Principal da Oliver Wyman.