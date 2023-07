A JMJ e o populismo económico

Não é a primeira, nem segunda vez que ouço, em conversa de café, as críticas gratuitas aos gastos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A demagogia não fica por aí e logo se acrescenta o clássico "era melhor dar o dinheiro aos pobres", tornando irrelevante o esforço de fazer estas pessoas mudarem de perspetiva e olharem para o evento para lá do seu valor facial.

A ideia é, desde logo, perigosa, porque se a JMJ representa um grande investimento para o erário público, o mesmo acontece com milhares de eventos que anualmente se realizam em Portugal, inteira ou parcialmente financiados por instituições do Estado. Caso o argumento procedesse - que não procede, felizmente - estaria em causa todo o setor de produção e animação de eventos, a que se junta uma enorme cadeia de valor, que vai desde o setor alimentar, à distribuição, logística, audiovisuais, artistas, entre muitas outras áreas de atividade. Seriam milhares de empregos que, pura e simplesmente desapareciam, caso o argumento da JMJ fosse levado ao absurdo.

"A insuspeita PwC Portugal, com o apoio do ISEG, apurou que só em termos de produção, o evento pode gerar estímulos diretos na atividade económica entre os 811 e os 1100 milhões de euros."

Por outro lado, reduzir um evento ao custo que representa é ignorar o valor que ele vai gerar na economia, direta e indiretamente. E, como acontece em todas as realizações de escala global, há números que atestam a racionalidade da despesa e permitem medir o impacto económico da sua realização. No caso da JMJ, a insuspeita PwC Portugal, com o apoio do ISEG, apurou que só em termos de produção, o evento pode gerar estímulos diretos na atividade económica entre os 811 e os 1100 milhões de euros, tornando irrisório o investimento público previsto na casa dos 40 milhões de euros.

Este estudo foca-se apenas na componente tangível dos resultados, deixando de fora os impactos de longo prazo em termos da imagem externa do país e a promoção internacional dos destinos. Assim como, já agora, ignora todos os efeitos positivos que vai trazer para as zonas intervencionadas em Loures e Lisboa, reabilitando áreas urbanas enormes e até aqui degradadas.

Por tudo isto, impunha-se que o país tornasse este tipo de discussões mais objetivas e racionais. Também isso é combater o populismo e, neste caso particular, a ignorância económica.

Presidente da Associação Comercial do Porto