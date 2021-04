A Lei Trovão

Se desentendimentos entre acionistas ou entre estes e a administração tornam as empresas ingeríveis, também continuadas discordâncias entre as forças que suportam a governação ou entre estas e o Executivo podem tornar o país ingovernável.

Divergência grave afetou agora três órgãos de soberania quanto à Lei aprovada na AR que majora alguns apoios sociais, culminada no seu envio pelo governo para o Tribunal Constitucional, invocando a lei-travão que proíbe aumentos da despesa orçamentada. Pela trovoada política que gerou e porque não travou o choque entre os poderes soberanos, nem porventura as sequelas que advirão da decisão do Constitucional, tal Lei, no caso, bem poderia chamar-se de lei trovão.

Uma tempestade política mal sustentada, já que o próprio Ministério das Finanças logo declarou que podia acomodar tal despesa no OE, não fora sobrepor-se ao princípio da não intromissão do Parlamento na execução orçamental. Todavia, um princípio de geometria tão variável que o governo dele se esqueceu no caso da Lei que definia as 35 horas de trabalho para a função pública e traria despesa acrescida ou que, tendo definido, em ocasião similar, que a prerrogativa de recorrer para o TC não se confundia com o dever de o fazer, agora sustenta que prerrogativa e dever são inseparáveis.

Assistindo-lhe o direito, teria também António Costa toda a legitimidade em recorrer para o Constitucional se os seus governos tivessem sido respeitadores dos orçamentos aprovados e não subvertessem as políticas a eles subjacentes, cativando ou transferindo verbas, cortando no investimento em favor do aumento da despesa corrente, protelando a publicação das leis da execução orçamental para as datas mais convenientes, gerindo a despesa à medida dos interesses de momento, cometendo mesmo irregularidades e ilegalidades, segundo o Tribunal de Contas. Na conta final, tantos são os desvios que apenas o saldo tende a cumprir o orçamento aprovado.

As trovoadas secas são tempestades em que a precipitação se evapora antes de cair no solo, pelo que os raios podem provocar incêndios devastadores.

Oxalá a trovoada seca desta lei-travão não evapore de vez o bom senso dos nossos políticos e deixe o suficiente para travar os incêndios que políticas de afirmação pessoal ateiam na governação e que calcinam economia e desenvolvimento.

Economista