A Lição de Daniel Bessa

Daniel Bessa, um dos mais reputados economistas portugueses, tem sempre uma visão muito clara e prática da nossa realidade.

Numa excelente vídeo conferência realizada há poucos dias na Porto Business School, este distinto docente que tenho o gosto de conhecer há mais de 35 anos, foi muito objetivo na mensagem que passou da necessidade de atacar esta crise diferente – porque a maior parte do mundo está parada – com confiança, inovação e u profundo sentido de cooperação estratégica entre o Estado, as empresas e as famílias. Esta Lição de Daniel Bessa é um exemplo da atitude que individual e coletivamente temos que ser capazes de ter neste tempo incerto e complexo que estamos a viver.

A crise que estamos a viver é uma verdadeira batalha contra o desconhecido e o profundo grau de incerteza e falta de confiança que trouxe à nossa sociedade não tem precedentes, como muito bem referiu o pensador Daniel Innerarity numa excelente intervenção na recente Forum Future Conference organizada pela Gulbenkian. Vamos ter seguramente um Novo Espaço Público e a forma como as organizações vão daqui para a frente gerir as suas relações com as suas redes colaborativas vai condicionar muito a nossa economia e sociedade. Disso nos falou também Daniel Bessa, reforçando a ideia de que as novas tecnologias vão ter um papel central na organização das redes de trabalho das empresas e da forma elas vão estruturar a sua cadeia de valor daqui para a frente.

Esta crise tem uma natureza diferente da de 2008, pois é sobretudo uma crise sanitária com impacto global. Nunca como antes, como muito bem explicou Daniel Bessa na sessão, o impacto desta paragem teve efeitos nas cadeias globais, na estratégia das principais corporações e no sentimento de confiança na economia como um todo. E face à incapacidade do mercado por si só conseguir reagir a este novo contexto global, cabe naturalmente ao Estado assegurar mecanismos de intervenção estruturados que permitam – pelo menos – conter a situação de colapso.

Como muito bem defende Mariana Mazucatto, a propósito do conceito de Estado Inovador, é nestes momentos que cidadãos e empresas precisam de ver reforçada a sua base de confiança no sistema e nas instituições de que elas também fazem parte.

A Economia que vamos ter na sequência desta crise nunca mais vai ser igual. Vivemos já um tempo de paralisia económica, como referiu Daniel Bessa e muitas empresas infelizmente não conseguirão sobreviver e acabarão por fechar, com impactos profundos ao nível do crescimento económico e do desemprego. Como vários recentes estudos internacionais referem – com particular destaque para o da Unicrédito – todas as economias vão ter este ano um agravamento dos seus principais indicadores económicas, contextualizando uma recessão global sem precedentes. No caso português, a forte dependência do turismo e atividades associadas – com um peso cde 14% no PIB e 9 % de emprego – vai ter consequências muito gravosas, e os valores da dívida pública vão-se voltar a degradar – será necessária uma intervenção monetária central concertada para permitir que os juros do nosso endividamento fiquem controlados e não voltemos a cenários anteriores complexos.

Vivemos um tempo de incerteza em que a confiança terá que ser a base da resposta coletiva a esta crise. E precisamos de sinais concretos que deêm conteúdo a esta agenda positiva. Como muito bem Daniel Bessa defendeu na sua Lição, este é o tempo em que temos que ser mais competentes naquilo que fazemos e mais solidários nas atitudes que temos para com os outros. A sociedade é a nossa âncora e nunca como agora Karl Popper está atual – a nossa sociedade tem que mais do que nunca ser aberta e nós temos que saber ser competentes na nossa intervenção individual e coletiva.

Muito obrigado Daniel Bessa por mais uma Lição de Excelência com que nos brindou e que nos permite ter confiança no futuro que aí vem!

Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor – Especialista em Inovação e Competitividade