O novo ano não surge, pois, radioso. Mas, tal como Pandora - que viu sair da sua caixa todos os males, mas pôde vislumbrar lá no fundo, bem escondida, uma luzinha -, que nós também possamos sentir a luzinha da esperança de um 2021 bem melhor.

Não foi bom este ano de 2020. E se começou mal, termina bem pior. À herança dos cada vez mais pesados e rígidos gastos públicos que mesmo a maior carga fiscal de sempre já não consegue suportar e leva a recordes de endividamento, juntou-se a covid que destroçou saúde, economia e bem-estar. A luta política no seio da geringonça continuou a forçar decisões erradas e circunstanciais, impostas por razões ideológicas e de poder, sem olhar a consequências. E assim, para além da gestão errática dos efeitos da pandemia, o governo ocupou grande parte do tempo a tropeçar nos escolhos que criou e a remediá-los com novos impasses.

As condições da venda do Novo Banco continuaram a pesar no funcionamento do governo, com reflexos no próprio Orçamento. Mas a polémica gerada esquece o vício de um contrato que implicitamente convida o comprador a desatender zelo e diligência, face à garantia de ser ressarcido do prejuízo pelo vendedor. Esse é o pecado original do contrato assinado em 2017, transcorridos dois anos do primeiro governo de António Costa.

A renacionalização da TAP é outra marca das trágicas consequências de decisões ideológicas, entregando aos contribuintes o ónus exclusivo dos custos de reestruturação.

E entretendo-se o governo com casos similares, tolerou uma justiça em autorregulação sem peso nem medida e colocou a "saúde pública" acima do direito à saúde, obstaculizando o recurso ao setor privado para consultas e cirurgias em penoso atraso.

O Orçamento para 2021 foi mais um ato falhado do governo, ao permitir que os seus parceiros desfigurassem a proposta orçamental pela inclusão de centenas de alterações que tornaram o OE numa incoerência plena, numa manta de retalhos em que cada partido da geringonça reclamou o seu bocado, mas nunca se reconhecendo no seu todo. Um Orçamento do Estado que assim se tornou em terra de ninguém e veio acentuar uma já errada afetação dos recursos com a qual o crescimento económico não consegue conviver.

É por isso que, ao ritmo a que somos ultrapassados, vamos convergindo, sim, mas para a cauda dos países da União Europeia.

São os meus votos.

Economista