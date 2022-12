Ver a nossa imagem transformada em algo mítico ou longínquo, como uma fada na Nova Zelândia ou um astronauta numa missão à lua, é uma proposta irresistível. A mais aborrecida das feições pode ser pincelada num cenário idílico e transportar-nos para um mundo de sonhos.

A arte é um escape, uma ode à imaginação, e as imagens imortalizam-nos. Esse é um dos motivos para a explosão de selfies artísticas no Instagram, que parecem pintadas por um colectivo de artistas mas são geradas por uma aplicação alimentada por Inteligência Artificial. A aplicação Lensa, da autoria da Prisma Labs, oferece uma transformação das fotografias dos utilizadores em retratos belíssimos, parecidos com quadros renascentistas ou ilustrações de uma história de Tolkien. Por menos de cinco euros, qualquer pessoa pode obter "Magic Avatars", avatares mágicos que custariam centenas ou milhares de euros se fossem encomendados a um artista de carne e osso e pintados em tela.

É aí que as coisas perdem algum encanto. A democratização do acesso à arte e à beleza é um efeito positivo da IA, mas esta magia é feita à custa de artistas reais que não estão a ser compensados por isso.

Desde que há Internet que me lembro de haver uma luta entre artistas e tecnólogos, entre os criadores e os consumidores dos conteúdos. Os modelos de compensação mudaram, as indústrias nunca mais foram as mesmas, e nalguns casos tornou-se cada vez mais difícil viver de produzir arte - não só imagens, mas também música, poesia e outros formatos.

É curioso que agora seja mais fácil encontrar compensação como influenciador que faz vídeos para o TikTok que como artista que cria imagens únicas e irrepetíveis. Mas seja qual for o lado em que alguém se encontra, o certo é que tecnologias como a que a Lensa usa não podem servir-se do trabalho dos outros sem os compensar. A magia não é de graça. Este é o foco da polémica que engolfou a Lensa desde que as suas selfies artísticas invadiram as cronologias do Instagram.

O modelo de Inteligência Artificial por detrás da geração de avatares mágicos é treinado com recurso ao trabalho de artistas reais sem que eles sejam compensados por isso. É verdade que a imagem final que a aplicação cospe depois de trabalhar as fotografias do utilizador é uma criação sua, mas apenas possível porque os estilos e técnicas de artistas humanos foram usadas para a treinar.

As fronteiras da ética no que toca à geração de arte pela Inteligência Artificial não estão bem definidas e este é um momento crítico para o fazer. Os especialistas com quem tenho conversado insistem que as cada vez melhores aplicações de IA não são concebidas para substituírem seres humanos, antes para os auxiliarem. Isso até pode ser verdade no início. Um sistema que automatiza tarefas chatas, que resume calhamaços de matérias densas em textos inteligíveis, que monitoriza transacções e aponta para indícios de fraude é um complemento tremendo às capacidades humanas.

No entanto, há que resistir à tentação de abraçar toda a evolução tecnológica como boa e benéfica para a sociedade. Só porque é possível fazer alguma coisa não quer dizer que a devamos fazer. Especialmente quando a tecnologia tenta substituir aquilo que torna os seres humanos únicos, aquilo que, por princípio, devemos tentar preservar a todo o custo.

Em teoria, modelos de IA poderão substituir, dentro de algumas décadas, vastas camadas do trabalho como o conhecemos hoje. Não só trabalhos de minúcia, como contabilistas e mediadores de seguros, mas também trabalhos criativos, como profissionais de marketing e designers.

A coisa mais preciosa e impossível de replicar que temos é a imaginação. Talvez chegue o dia em que será a única coisa que a IA não consegue adquirir. O mínimo que podemos fazer até lá é compensar os artistas que a treinam.