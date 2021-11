A maior arma para o combate às emissões? Mudar os nossos hábitos de consumo

É ponto assente que a ação climática é urgente para limitar o crescimento das emissões de CO2, no entanto, e segundo o Relatório UN Emissions GAP (2020), as emissões continuam a crescer (numa média de 1,3% ao ano, desde 2010), o que mostra que as medidas anteriores não tiveram sucesso. Mesmo com a pandemia, que trouxe um declínio nas emissões, se o nosso ritmo continuar como hoje, ultrapassaremos o limite de aumento de temperatura de 1,5ºC, estabelecido em Paris, nos próximos 10 anos (Future Earth & Global Carbon Project, 2020).

De acordo com o Fórum Económico Mundial, os consumidores são responsáveis ​​por 60-70% de todas as emissões diretas e indiretas, com habitação, alimentos, roupas e transporte como os principais contribuintes para a pegada dos consumidores (Environmental International, 2019). Na verdade, existem hoje várias soluções inovadoras que estão a otimizar a sustentabilidade dos produtos em diferentes áreas, tais como a mobilidade, a alimentação, os aparelhos eletrónicos, a moda, a construção ou a higiene pessoal.

Alimentação

A alimentação é uma peça central no jogo. À medida que a população mundial cresce, podemos esperar um aumento da pressão sobre os recursos naturais para responder às necessidades de todos. Em 2020, os investimentos em proteínas alternativas mais do que triplicaram em comparação com 2019, chegando a um investimento de 3,1 mil milhões (Good Food Institute, 2021) com empresas como a Oatly (laticínios alternativos) e a Impossible Foods (produtos de carne alternativos) a impulsionar este crescimento. A procura de alimentos mais sustentáveis é uma tendência que deverá manter-se nos próximos anos.

Moda

Algumas empresas têm apostado em alternativas mais transparentes e sustentáveis, ​​também influenciadas pelo consumidor final que está a exigir mais responsabilidade das empresas de moda (McKinsey, 2020). A Patagonia e a Ecoalf são exemplos que têm "empurrado" a agenda para um consumo mais sustentável, menos intensivo de recursos, que aposta na reciclagem, preocupa-se com a ética no trabalho, promove o reaproveitamento, em vez de alternativas de fast fashion.

Sepiia, alumnus da Maze X, é uma startup com sede em Espanha que também está a contribuir para a construção de uma moda mais slow. Usa um processo de produção mais sustentável, através de um tecido inteligente que consome 87% menos água e 53% menos emissões de CO2, em comparação com uma camisa de algodão normal, e que pode ser 100% reciclável no fim de vida do produto. Este é um bom exemplo para o mercado de como podemos impulsionar a sustentabilidade através da inovação.

Economia Partilhada

Com apoio ao desenvolvimento da tecnologia e da conectividade, uma das áreas que está a experimentar um crescimento considerável é a economia partilhada (modelo económico em que os consumidores conseguem trocar diretamente bens e serviços, com recurso a plataformas online) com grandes exemplos em áreas tão distintas como o transporte (Uber, Cooltra), a acomodação (AirBnB), a moda (Vinted) ou os serviços financeiros (GoParity).

Em Portugal, a Rnters também está a contribuir para a economia partilhada. Aqui pode-se partilhar qualquer item que não se usa regularmente e gerar rendimentos extra, ao mesmo tempo que os consumidores podem alugar estes itens a um custo mais baixo em comparação com a compra de um novo.

Reduzir o desperdício

Os países mais ricos, que representam aproximadamente 16% da população mundial, produzem 34%, ou 683 milhões de toneladas, dos resíduos do mundo, quase o dobro (The World Bank, 2018.)

Quando se trata de fontes de resíduos, o lixo eletrónico é o fluxo de lixo de crescimento mais rápido em todo o mundo, com projeções que apontam que até 2030, a produção anual de lixo eletrónico vai aumentar em cerca de 30% (Statista, 2021).

Para contrariar esta tendência negativa, na MAZE trabalhamos soluções como kaputt.de ou ohne que estão a mudar a forma como nos relacionamos com os resíduos. A kaputt.de oferece uma solução holística e conveniente para arranjar facilmente dispositivos estragados, sem ter que substituir por um novo. A ohne vende produtos de higiene feminina 100% orgânicos e sem plástico como alternativa aos produtos habituais feitos de 90% de plástico, que geram 200 mil toneladas de resíduos por ano apenas no Reino Unido, o que equivale a 1,2 milhão de toneladas de emissões de CO2 (London.gov.uk, 2018).

Novos hábitos

O processo de consumir melhor e de forma mais inteligente requer consciência e envolvimento do consumidor. Mesmo que alguns de nós possamos estar informados sobre o que devemos e o que não devemos fazer, existe uma resistência inerente à mudança e à criação de novos hábitos que podem desacelerar a ação climática. A Deedster, uma aplicação que gamifica a experiência de sustentabilidade com base em dados validados, permite uma transformação no comportamento para a sustentabilidade ambiental e social.

Na MAZE, investimos e aceleramos startups europeias que podem fazer a diferença na forma como os consumidores compram, usam, reutilizam e reduzem bens e serviços. Algumas das startups com as quais trabalhamos estão a responder aos desafios ambientais urgentes em diferentes áreas de consumo, como moda, mobilidade, alimentação e a forma como nos relacionamos com o consumo. É desta forma que acreditamos que estamos a investir para um consumo mais sustentável e acessível a todos.

Tomás Vila Luz, analista na MAZE