A maldição da abundância

Porque o tema me parece suficientemente importante, vou voltar ao assunto da minha crónica desta semana no “Expresso” online de 4.ª-feira. Dois economistas seminais, Tornell e Lane, apontam duas características comuns aos países de fraco crescimento: (i) a ausência de instituições jurídicas e políticas fortes e (ii) a presença de múltiplos grupos poderosos na sociedade. Características que, a meu ver, correspondem à evolução recente da economia portuguesa: a emergência de grupos poderosos de parasitas ocorreu com a tomada dos partidos e a “secagem” do funcionamento da justiça.

Em matéria de política fiscal, os governos, representantes dos emergentes “grupos poderosos”, foram usando a margem de manobra induzida pela forte quebra das taxas de juro após 1995, para expandir a despesa pública não produtiva em períodos de expansão, de modo a “fartar vilanagem” – houve e continua a haver tanta despesa pública inútil que serve apenas para, cada vez mais descaradamente, desviar recursos de todos para alguns! À medida que a infraestrutura político-legal se foi propositadamente enfraquecendo, grupos poderosos, vorazes, foram intensificando o aproveitamento de uma redistribuição fiscal discricionária como mecanismo-chave para apropriar recursos nacionais para si.

Como mais cedo ou mais tarde é sempre necessário pagar as dívidas, os agentes extratores, gananciosos parasitas, foram antecipando que a carga fiscal teria de aumentar de modo a gerar a receita necessária. Por isso, a fim de proteger os seus lucros da tributação crescente, foram transferindo parte dos recursos apropriados para paraísos fiscais, livres de tributação. Só por si, tal desviou recursos do investimento produtivo. Claro que menos investimento significa também menor crescimento económico e, portanto, menos impostos cobrados, gerando-se, pois, um verdadeiro círculo vicioso. É por isto que a carga fiscal está como está – a mais alta de que há memória – e que não parará de aumentar enquanto houver uma elite extrativa voraz e sem vergonha, e uma sociedade entretida com futebol, telenovelas, reality show, romarias, praia e uns trocados de aumentos salariais. E é também por isto que, quando surgir uma nova recessão, o endividamento não permitirá margem para uma política contra-cíclica e penalizará sempre os mesmos desgraçados que, coitados, têm de pagar “golas”, “brindes”, “estudos” sobre qualquer coisa que ninguém lê, consultadorias de faz de conta que ninguém vê e outras aquisições por ajuste direto.

Com uma elite extrativa controladora das instituições jurídicas e políticas, o país não consegue alterar a sua estratégia de crescimento. A mudança exigia, da parte dos governos, a liberalização de entraves regulatórios e burocráticos, uma justiça funcional, “justa”, acessível a todos e célere, um enquadramento institucional seguro e confiável, uma carga fiscal razoável e uma política facilitadora do empreendedorismo, da acumulação de capital físico e humano, e da inovação. Exatamente o que não interessa à elite extrativa.

Não sendo assim, a maldição tem sido a abundância; em particular, de burocracia, de dinheiro fácil da União Europeia, de fraude, de corrupção e de intervencionismo público ad-hoc, a favor dos protegidos. Caiu-se num sistema que passou a oscilar entre o populismo e o desejo de aparente autoritarismo, como o prova o cenário em torno da recente greve dos motoristas de matérias perigosas. A “coisa”, usurpação, chegou (e chega) a impressionar pela intensidade e até pela atrocidade. A intervenção política representa escolha, por quem detém o poder, sobre quem é beneficiado e quem é prejudicado. Ora, o comportamento existente tem sido claramente um convite a lobistas, à fraude, à corrupção, à economia paralela e ao desvio à função empresarial. O triste disto tudo é que, ligados à máquina União Europeia, a tendência é para piorar… até ao dia que seja insustentável.

A mudança tem de começar pela destruição dos grupos de interesses parasitas entrincheirados. Não sei quando tal acontecerá, sei, tenho a certeza, é que por enquanto não há vontade política, nem interesse, em acabar com o sistema vigente.

Óscar Afonso, presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude e professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto