A melhor liderança é a que valoriza a mentoria dos colaboradores

A volatilidade do mercado acarreta mudanças profundas no modo como a liderança de equipas é feita, criando um ambiente mais positivo e pleno de oportunidades para evolução. Práticas que têm vindo a ser perpetuadas até aqui, como "micro management" (ou micro gestão), representam precisamente o que deve ser, cada vez mais, evitado por team leaders. Mais do que chefiar, estes líderes devem procurar ser verdadeiros mentores das suas equipas para, em conjunto, alcançarem os melhores resultados e contribuírem para a satisfação na organização.

Os resultados globais são fruto do trabalho conjunto, desenvolvido em equipa. Por isso, faz sentido que a colaboração e cooperação seja a máxima orientadora entre toda a hierarquia organizacional. Acredito que um mindset de mentoria seja um modelo de grande importância a implementar entre líderes e elementos da equipa para conquistar os melhores resultados ao longo do tempo.

Desde o momento em que um candidato entra no processo de recrutamento para a organização, é importante perceber que objetivos tem para a sua carreira e de que forma podem os team leaders contribuir para os alcançar. As ambições de cada pessoa não são estáticas, por isso quem assume a liderança deve procurar acompanhar e encaminhar da melhor forma os colaboradores, motivando-os a desenvolver-se profissional e pessoalmente. A experiência do team leader é uma mais-valia para orientar as equipas, beneficiando do know-how de um profissional senior e de processos de feedback regulares para motivar a evolução de colegas mais junior.

Olhar para o desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores é fundamental para promovermos bons resultados. Acredito que modelos assentes no controlo "a par e passo" do trabalho e da tomada de decisão não só estão obsoletos, como são contraproducentes: afinal, ambientes de tensão são fonte de conflitos e contribuem para maus resultados. Pelo contrário, um mindset e uma prática de mentoria contínua reforçam o cuidado e a atenção com os colaboradores, criando maior confiança e espaço de partilha fundamental à criatividade, inovação e disrupção.

No mesmo sentido, os líderes que valorizam a mentoria nas suas equipas estão também a contribuir para a felicidade organizacional e retenção de talento. Um estudo da Mentor Cliq, em 2021, mostrou que 83% dos colaboradores envolvidos em programas de mentoria consideram que a experiência tem um efeito positivo na sua vontade de permanecer na empresa. A valorização individual é um fator fundamental para o dia a dia dos colaboradores, que investem na sua formação a nível de hard skills e soft skills continuamente para alcançar os melhores resultados.

Investir no desenvolvimento dos colaboradores é contribuir para o sucesso da organização, determinante para o seu futuro. Se os colaboradores devem ter um papel mais ativo na sua evolução, procurando entender que caminho querem seguir e os objetivos a atingir, então os líderes devem dar-lhes as melhores ferramentas e oportunidades para construírem esse percurso de sucesso. Mais que chefiar a produtividade, os gestores de equipa são responsáveis pela mentoria dos seus colaboradores para alcançar os melhores resultados.

Mladen Sutulovic, People Lead na Zühlke