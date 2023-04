A minha autocaravana pode ser a tua autocaravana

Se há bem pouco tempo o turismo sofreu uma grande quebra a nível mundial devido à pandemia, com o setor a atravessar uma situação dramática do ponto de vista económico, tem sido um dos segmentos que tem demonstrado uma recuperação mais forte e resiliente.

Os modelos de negócios assentes na Economia de Partilha têm-se verificado cada vez mais relevantes para esta indústria, especialmente em tempos de instabilidade económica e de incerteza causada pela crise socioeconómica que atravessamos. Sobretudo no turismo itinerante, este conceito tem desempenhado um papel crucial na democratização do acesso a viagens e experiências únicas. No fundo, pode ser percecionado como um win-win: um proprietário consegue rentabilizar a sua autocaravana mediante o aluguer do veículo e um locatário pode desfrutar de umas férias diferentes nas quais conhece mais adeptos da prática partilhando experiências, roteiros ou dicas de viagem.

Além de ajudar os viajantes a desfrutarem de uma experiência única por um orçamento que se adapta facilmente, a Economia de Partilha também pode ser vista como uma forma de promover o turismo sustentável. Ao pernoitar em veículos de lazer alugados os viajantes têm a oportunidade de conhecer melhor a cultura e o modo de vida de uma determinada região, o que pode incentivar a práticas mais conscientes e responsáveis, impulsionando a economia local de diversas regiões que têm vindo a desaparecer face à falta de população e turismo nesses locais.

No caso específico do autocaravanismo, a Economia de Partilha permite, assim, inúmeros benefícios aos proprietários dos veículos, sendo para muitos uma fonte de rendimento extra que lhes permite manter a autocaravana e ajudar a pagar o crédito da mesma. Do mesmo modo, permite-lhes continuar a aproveitar ao máximo a sua autocaravana para umas férias em família.

Vejamos: alugar uma autocaravana pode ser uma excelente forma de ajudar nas despesas de manutenção do veículo, especialmente quando não se usa o mesmo com frequência. O proprietário tem a flexibilidade de escolher quando deseja alugar e por quanto tempo definindo as condições de aluguer do seu veículo.

Em última instância, este modelo de partilha permite que mais pessoas descubram a prática e se iniciem neste estilo de viagem, desenvolvendo o turismo ao ar livre no país e alavancado um setor em grande crescimento em Portugal e na Europa.

Country manager da Yescapa Portugal