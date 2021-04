A mobilidade elétrica ainda tem muitos mitos por desvendar

A história da mobilidade elétrica remonta ao início do século XIX, quando, num admirável esforço conjunto internacional, a Hungria, Holanda e os Estados Unidos da América começaram a trabalhar na criação do primeiro veículo movido a eletricidade.

Esta tentativa de mudar o paradigma da mobilidade só viria, contudo, a ser concretizada anos mais tarde, por William Morrison, a quem se atribui a autoria do primeiro carro elétrico, em 1981, nos EUA. Hoje, 40 anos após a icónica data para o setor automóvel, ainda perduram uma série de mitos sobre esta tecnologia revolucionária, apesar dos automóveis elétricos serem cada vez mais populares nas estradas de todo o mundo. Em Portugal, nos últimos cinco anos, registou-se um aumento superior a 1000% na aquisição de viaturas 100% elétricas. Este crescimento está sustentado nos fortes investimentos que as marcas do setor automóvel têm feito como, por exemplo, através do desenvolvimento de plataformas que têm como objetivo encurtar as margens de desconhecimento, desinformação e desconfiança sobre a mobilidade elétrica.

Entre os mais célebres mitos sobre os EV"s, destacam-se, por exemplo, as dúvidas levantadas pela perceção de que estes automóveis têm baixa autonomia, não estando aptos para viagens longas. Esta ideia não podia ser mais obsoleta, tendo em conta que atualmente os EV"s incorporam baterias com grandes níveis de autonomia, alguns com mais de 400 quilómetros, que tornam possíveis viagens mais longas e garantem uma menor preocupação com o carregamento durante a viagem. Além disso, com a utilização de postos de carregamento rápido é possível carregar 80% da bateria em 30 minutos. Inclusivamente, já existem veículos capazes de alcançar os 100 quilómetros de autonomia com apenas 5 minutos de carregamento.

No capítulo dos mitos com menor fundamento, soma-se a crença generalizada que um EV não é tão seguro, nem potente, como um carro a combustão. Ambas as críticas devem ser refutadas, uma vez que se trata de pura especulação. Os EV"s são automóveis sujeitos aos mesmos testes do que um carro a combustão e capazes de acelerar com a mesma rapidez - ou até mais - que os automóveis a diesel ou gasolina, tendo em conta que a aceleração de um EV é instantânea.

A existência de poucos pontos de carregamento nas estradas nacionais costuma ser outro fator de preocupação para os potenciais interessados em veículos elétricos. Sobre este tópico é importante sublinhar o crescente reforço que tem sido feito para aumentar o número de pontos de carregamento espalhados por estações de serviço, centros comerciais, hotéis e parques de estacionamento públicos. O Governo tem estado comprometido nesta missão de aumentar a rede de pontos de carregamento, e no seguimento de vários investimentos, no início deste ano foram anunciados mais 34 novos locais para o carregamento de veículos elétricos em autoestrada.

Ainda em fase de desenvolvimento e permanente atualização, é verdade que os EV"s são, já hoje, uma das melhores possibilidades para quem procura uma opção de mobilidade mais sustentável, sem perder de vista a inovação em tecnologias automóveis e a autonomia necessária para viagens mais longas. Porém, a mobilidade do futuro não passará exclusivamente apenas por veículos 100% elétricos: este é talvez um dos maiores mitos associados à mobilidade sustentável, de forma mais abrangente. Não haverá somente uma tecnologia vencedora ou predominante. Tendo em conta que cada tipo de motorização ecológica possui vantagens em função da combinação entre a utilização diária e a tipologia de viatura em que é aplicada, o futuro passará, certamente, pelas diferentes tecnologias eletrificadas: veículos elétricos, híbridos, híbridos plug-in e, também, pelos veículos movidos a fuel-cell.

Cada condutor terá de encontrar a solução que melhor se adequa e responde às suas necessidades, de acordo com critérios como necessidades de deslocação, flexibilidade, custo/investimento e pegada ecológica.

Ricardo Lopes, diretor de Operações da Hyundai Portugal

Este artigo de opinião pertence a uma série que procura desmistificar e esclarecer as principais questões sobre a mobilidade sustentável.