A mobilidade na próxima década

Após várias décadas de evolução lenta e preservação do statu quo, a indústria automóvel entrou numa fase de transformação profunda que afigura o alvorecer duma nova era. É uma fase emotiva de grandes expectativas e receios. Fluem investimentos avultados; os generais da indústria fazem movimentos enérgicos para garantir lugar no grupo da frente; aparecem novos concorrentes e modelos de negócio. Como será o futuro da mobilidade?

O que aqui é um pequeno exercício para alimentar a curiosidade do leitor, é uma grande fonte de ansiedade para a indústria. O futuro é sempre incerto e dá cabo das mais doutas previsões sem qualquer cerimónia. A primeira previsão que posso fazer é que a dinâmica no setor vai continuar em alta: parcerias, fusões, novos players e modelos de negócio e muita regulamentação nova.

Também as fontes de energia e a pegada ecológica dos automóveis é um tema recorrente e, embora a resposta canónica do momento seja “o futuro é elétrico e as emissões vão baixar imenso”, a realidade será mais complexa e menos otimista. Durante muitas décadas vivemos com a gasolina e o diesel – entretanto, este último passou a persona non grata. Os carros elétricos apareceram no início da indústria automóvel, desapareceram durante um século e agora estão de volta. A bateria de iões de lítio, que revolucionou os dispositivos móveis, está agora a entrar na indústria automóvel, mas a autonomia e a velocidade de carga ainda são dois grandes obstáculos. Há mais de duas dezenas de modelos elétricos em produção e os híbridos elétricos têm sido um bom compromisso intermédio.

Há razões para o otimismo, mas duas perguntas impõem-se. De onde virá a eletricidade? Qual a pegada global das baterias? O veículo elétrico oferece uma otimização local, mas a equação global é muito mais difícil de otimizar. Se a eletricidade for produzida por carvão, o carro elétrico é um carro a carvão. O lítio é um metal fantástico, desde que seja escavado muito longe do nosso quintal. Entretanto ainda temos o hidrogénio, que está em segundo lugar, mas não esquecido. A sua produção também precisa de eletricidade, mas não tem os problemas de autonomia e velocidade de carga. As cartas estão quase todas no elétrico, mas o futuro ainda é muito incerto. A rede atual não tem capacidade para massificar o carro elétrico; precisaremos de muito mais eletricidade. Entre resistências e receios, vamos viver durante muitos anos com uma grande variedade de plataformas.

Outra tendência há muito antecipada são os carros autónomos. Talvez os tenhamos em breve nas nossas estradas, mas ainda não deitemos fora a carta de condução. Os carros autónomos não vão funcionar em modo autónomo, nem sempre, nem em todo o lado. Os percursos por autoestrada são mais fáceis de autonomizar e a autonomia em massa pode começar por aí. Já os rurais e urbanos são muito mais difíceis, seja por dificuldade de infraestrutura ou por densidade de tráfego e peões. O sucesso da condução autónoma, contudo, não se mede apenas pelo resultado esperado. A investigação no tema produz muitos resultados parciais utilizáveis em condução altamente assistida. As pessoas hoje já conduzem bem menos do que pensam- muitas ações são já tomadas ou compensadas pelo veículo. A autonomia vai aparecer de forma gradual entremeada com hypes de alguns fabricantes.

O que acredito que irá sofrer uma mudança disruptiva será a experiência dentro do carro. O carro será cada vez mais uma sala de estar sobre rodas. Estará sempre ou quase sempre conectado à rede e oferecerá um vasto leque de serviços de entretenimento, informação e produtividade. O centro de atenção continuará a ser o condutor na generalidade dos casos, mas, em veículos de gama alta e alguns familiares, os passageiros dos bancos de trás podem ser o foco dos sistemas de entretenimento e conforto. O desafio para a posição do condutor continuará a ser apresentar conteúdo cada vez mais rico sem causar distração.

A interação por voz será a que mais se vai desenvolver. A separação entre o painel de instrumentos e a consola central será cada vez mais esbatida. As funções de navegação e assistência à condução passarão cada vez mais para meios de realidade aumentada, em linha de vista com a estrada. Haverá sistemas de segurança para detetar a capacidade de o condutor continuar a viagem em segurança (e.g. cansaço, atenção, sobriedade). O veículo ajustar-se-á automaticamente às preferências e estado de espírito do passageiro. Além dos sistemas de entretenimento integrados no habitáculo, o veículo poderá ser um ponto de acesso à rede para os seus ocupantes. Em veículos 100% autónomos, a posição do condutor perde o sentido. Aí será como estarmos numa sala de estar. O cenário pode parecer muito inovador ou difícil de visualizar, mas é mais terra-a-terra do que parece. Imagine que vai numa limusina, do seu ponto de vista o carro é autónomo. Sempre que é outra pessoa a conduzir, para si o carro é autónomo – pense no que faz e no que poderá fazer nesses casos.

Por fim, e sem me alongar muito mais, gostaria ainda de criar uma imagem do futuro da segurança da via pública. Imagine um veículo apelativo, acabado de entrar no mercado, que tem uma função capaz de detetar se o motorista está alcoolizado e que só permite ligar o motor em caso negativo. Quantas pessoas iriam optar por comprar outro modelo ou tentar arranjar forma de desativar esta função?

Os sistemas de segurança têm evoluído imenso e vão continuar a evoluir. No futuro, teremos não só mais sistemas ativos dentro do carro, mas também instrumentação na via. Podemos detetar, por exemplo, se há bebés ou crianças a bordo para determinar se ou como ativar airbags em cada zona do habitáculo. Por outro lado, a via pode ter sinalização dinâmica à qual o veículo reage de forma autónoma – mesmo não sendo um veículo autónomo. Contudo, a segurança na via está muito para além do veículo ou da tecnologia em geral. A segurança depende acima de tudo de pessoas e comportamentos. Futuramente, teremos ainda muito mais meios, tanto no veículo, como na via, para tornar a condução mais segura para condutores, passageiros e peões. Todavia, o aproveitamento desses meios continuará a depender de legislação e comportamentos e os veículos autónomos entrarão nesta equação numa categoria especial.

Se era certo que, há cerca de cinco anos, a indústria automóvel e da mobilidade estava num cruzamento, não sabendo para que caminho seguir, hoje, os grandes players têm consciência de como será o futuro – em que o software terá um papel cada vez mais importante do que o motor. O futuro poderá não chegar tão depressa quanto ansiamos, mas é certo que a década que está prestes a arrancar trará melhorias substanciais à mobilidade e, por consequência, à qualidade de vida das pessoas.

João Esteves é CTO da Critical TechWorks