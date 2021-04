A multiculturalidade em contexto laboral

Qualquer que seja o contexto, conviver com diversidade cultural é imensamente enriquecedor e estimulante. Uma das formas mais frequentes de o fazer é viajando, mas também no ambiente laboral é possível fazê-lo quando a cultura empresarial o promove.

Quem tem a oportunidade de trabalhar num escritório onde diversas culturas convivem e convergem é, de facto, um privilegiado. Não há limites para as vantagens que se podem enumerar e que decorrem de trabalhar, diariamente, num ambiente multicultural. Desde as diferentes línguas ouvidas até às diferentes referências - algumas mais implícitas e outras mais explícitas - aos países de origem, quem tem a sorte de trabalhar num contexto destes sabe o quanto estas experiências têm implicações benéficas no dia-a-dia.

De facto, conviver com a multiculturalidade tem uma influência extremamente positiva no desenvolvimento pessoal e profissional de cada um, na medida em que são fomentadas nos colaboradores características fundamentais como tolerância e respeito pelo outro. As frequentes novas aprendizagens que resultam desta convivência laboral - e que podem passar para o âmbito pessoal - reforçam, sem dúvida, as capacidades interpessoais e sociais.

Quanto às empresas, parte destas aproveitar as diferentes potencialidades que se conseguem retirar da multiculturalidade. Uma das principais vantagens passa pela capacidade de inovar, capacidade que é fundamental nas mais diversas indústrias - e particularmente na indústria tecnológica - e que é claramente maximizada num ambiente multicultural. Este tipo de ambiente eleva a capacidade de gerar novas ideias para produtos, serviços e processos, permitindo uma constante inovação.

Também a resiliência é crucial quando pensamos em equipa. Se tivermos em conta que diferentes culturas lidam com as adversidades de diferentes formas, neste tipo de contextos encontramo-nos numa melhor posição para lidar e superar essas adversidades, aprendendo com elas. Ainda de sublinhar as capacidades para ouvir, comunicar e ter em consideração outras opiniões, que são potenciadas num contexto em que há diferentes perspetivas sobre os vários desafios, permitindo que sejam encontradas as melhores soluções como coletivo.

Naturalmente, para uma empresa se caracterizar por uma cultura integradora não basta uma frase na parede a promover a multiculturalidade. Esta atitude tem de ser parte integrante do dia-a-dia e dos diversos processos, desde a publicação de uma oferta de emprego e processo de recrutamento, passando pela formação e sensibilização coletiva acerca dos desafios e dificuldades subjacentes, até ao processo de avaliação. Um bom exemplo do benefício desta consciência empresarial é a integração de novos colegas que se torna muito mais fácil e eficaz num contexto onde a diversidade é o prato do dia.

Claro que os desafios e as dificuldades de gerir pessoas com diferentes características culturais também existem. Lidamos, muitas vezes, com o preconceito inconsciente (unconscious bias) que deve ser identificado e mitigado, evitando generalizações e estereótipos. A forma como percebemos e experienciamos os diversos desafios do nosso dia-a-dia é moldada por vivências, muitas vezes culturais. É por isso que, num ambiente multicultural, os desafios são percecionados de diferentes formas, o que aumenta a complexidade das interações necessárias para os resolver. Mas, se tivermos esse jogo de cintura, essa energia e construirmos um ambiente de confiança e de segurança em que todos se sintam à vontade para participar, os resultados poderão ser consideravelmente melhores.

Não há dúvidas de que as empresas têm muito a ganhar com a integração de diferentes culturas, devendo garantir esse tal ambiente de confiança e segurança que permita a cada colaborador contribuir, sem receios, com as suas ideias e dúvidas, sendo fundamental o espaço para experimentar, falhar e aprender. Se o sentimento de integração e pertença forem transversais, está dado o primeiro passo para o sucesso.

Vasco Pinto, Team Lead Engineering na New Work Portugal