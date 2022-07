A nossa guerra ainda agora começou

Cumpriram-se, há poucos dias, cinco meses desde a invasão russa à Ucrânia e, como se temia desde o início das hostilidades, as atenções do Ocidente estão cada vez mais fragmentadas, isoladas e tendencialmente menos solidárias como a luta ucraniana. Os primeiros sinais de divisão nos países europeus estão a aparecer, com a queda de Draghi em Itália, as tensões decorrentes da política energética e a inevitável decisão do BCE de aumentar as taxas de juro.

No curto e médio prazo, a tendência será para que estas fricções se agudizem e as consequências financeiras e económicas se agravem no espaço europeu. Inevitavelmente isso vai trazer agitação política e colocar os dirigentes a olhar mais para si próprios e para os seus interesses, do que para aquilo que está a acontecer no Donbass ou nos portos do Mar Negro. É, por isso, fundamental não desviar o foco do que é importante, distraídos com a superficialidade de uma capa de revista internacional ou, num exemplo mais caseiro, com os artistas que vão ou deixam de ir à festa de um partido político.

A primeira exigência que se coloca é falar verdade às populações. Os decisores políticos devem assumir, sem sofismas, que o contexto é difícil, a inflação é um fenómeno que veio para ficar e o acesso ao dinheiro vai ser mais exigente para as empresas e para as famílias. Teremos uma recessão quase certa e devemos estar prevenidos para não repetir erros do passado recente.

Por outro lado, é importante manter e reforçar as medidas de emergência social e amortecimento da inflação, evitando que a situação se degrade nas camadas mais desprotegidas da população. O aumento da receita fiscal deve, neste caso, ser uma boa oportunidade para o Estado intervir, sem colocar em causa o equilíbrio das contas públicas. Da mesma forma, é premente que os apoios às empresas estejam disponíveis e sejam executados com maior rapidez, quer no quadro do PRR, quer no PT2030, conferindo maior robustez à economia.

Não há soluções fáceis para problemas complexos. Depois da pausa para férias, a realidade vai cair-nos em cima e vamos perceber que a nossa guerra ainda agora começou. Para a vencer, teremos mesmo de fazer sacrifícios.

Nuno Botelho, empresário e presidente da Associação Comercial do Porto