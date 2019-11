A (nova) banca na mudança da década

Money Conference, Governance 2020 – Transparência e Boas Práticas no Olissippo Lapa Palace Hotel. António Ramalho, CEO do Novo Banco, Miguel Maya, CEO do Millenium BCP, Pablo Forero, CEO da BPI, Paulo Macedo, CEO da CGD, Pedro Castro Almeida, CEO do Santander, Rosália Amorim, Diretora do Dinheiro Vivo ( Filipa Bernardo/ Global Imagens )