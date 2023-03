A Nova Era do CIO

A era de transformação digital em que vivemos traz novas necessidades e desafios para as organizações. Naturalmente, isto também se reflete nas estruturas e funções das pessoas que compõem essas organizações. Nos últimos tempos, tenho tido o privilégio de conhecer alguns profissionais de topo que se integram dentro deste espetro - como o cargo de Chief Information Officer (CIO) -, que partilham comigo alguns dos seus desafios do dia-a-dia e a sua interpretação das funções que desempenham enquanto colaboradores das várias organizações em que se encontram. Desta forma, tenho tido a oportunidade de analisar a evolução do papel destes profissionais na atualidade.

Hoje em dia, quando um profissional chega a uma posição C-Level, o conhecimento técnico e funcional assume, tendencialmente, uma menor importância, face às competências de liderança, ou conhecimentos aprofundados do negócio da sua organização, a título de exemplo. E é aqui que se nota uma evolução nestes cargos - as competências que, por norma, levavam um profissional a uma posição de topo poderão já não ser suficientes.

No caso da área de TI, esta evolução foi notória. O CIO costumava ser um executivo sénior que não tinha apenas conhecimento sobre as novas tecnologias, mas também sobre como estas poderiam ser aplicadas ao negócio. Assim, acabava por assumir, de forma consistente (embora, por vezes, complexa), a relação entre o departamento de TI e os líderes da organização.

Atualmente, as tarefas de um CIO vão muito para além disto. Um CIO tem de tomar decisões de negócio complexas, com base em análises na perspetiva do retorno do investimento. As responsabilidades deste cargo começam a expandir-se para uma vertente de gestão, por vezes desconhecida por alguns. E, de facto, o seu trabalho deixa de ser baseado na gestão eficiente de projetos específicos e passa a contemplar a coordenação de projetos que se adequem à visão e à realidade da organização, o que requer novas abordagens e perspetivas.

A par desta evolução e das novas competências-chave de um CIO, emerge também a importância das soft skills em cargos de liderança. O papel destes profissionais requer o acompanhamento de departamentos que baseiem a tomada de decisões estratégicas na empatia e na confiança. E, por consequência, emerge o conceito de inteligência emocional, que permite um equilíbrio entre a direção e a comunicação dentro da organização.

Esta visão de helicóptero permite compreender, por exemplo, a importância, bem como o consequente impacto, de uma determinada tecnologia no negócio da empresa. Neste sentido, temáticas como a cibersegurança, Data Science, ou IoT, apesar de representarem uma base de conhecimento de um CIO, não podem ser separadas da vertente das soft skills, que, em conjunto, se traduzem numa fórmula de sucesso para o negócio.

Vivemos numa nova Era, em que o mix de competências requeridas para assumir cargos como o de CIO se está a expandir. As organizações já não baseiam o recrutamento para estas funções apenas em conhecimentos técnicos e procuram profissionais com profundo conhecimento do seu core business, mas também com experiência em data analytics, infraestruturas, design organizacional, entre outras, por forma a desenvolver um sistema holístico que suporte o crescimento da organização.

Se, anteriormente, assistíamos a um papel de CIO focado essencialmente no contexto de TI como técnico e operacional, tendo o mínimo de interação não-essencial com a restante organização, hoje verificamos um executivo a liderar estratégias e a operacionalizar transformações digitais focadas na colaboração e na união de toda a organização.

Marco Arroz, National Senior Manager - Executive Search na Multipessoal